الدفاع المدني: إنقاذ 3 مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي الجبلي بين قهمز وخراج نهر الدهب

ضل ثلاثة مواطنين في العقد الثاني من العمر طريقهم أثناء ممارستهم رياضة المشي الجبلي (Hiking) في المنطقة الواقعة بين بلدة قهمز وخراج نهر الدهب – كسروان، وسط تضاريس جبلية وعرة وتكوّن طبقة من الجليد، فاتصلوا بغرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني على الرقم ١٢٥ طلبًا للمساعدة.



ونفذت فرق الدفاع المدني عمليات البحث في المنطقة، إلى أن تم العثور عليهم، قرابة الساعة الثانية والنصف من بعد ظهر اليوم، ونقلهم إلى نقطة آمنة، وهم في صحة جيدة".