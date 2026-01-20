"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في حي الصويري ومجدل عنجر، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور.



وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.