"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر

أمن وقضاء
2026-01-20 | 10:14
&quot;الريجي&quot; ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر

واصلت إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" جهودها لمكافحة المصنوعات التبغية المهرّبة والمزورة، ونفذ جهازها لمكافحة التهريب في هذا الإطار عمليات دهم في حي الصويري ومجدل عنجر، أسفرت عن ضبط كميات من السجائر المهربة والمعسل المهرب والمزور.

وسُطّرت محاضر ضبط بالمخالفين ينظر فيها القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

مصنوعات

تبغية

مهربة

ومزورة

الصويري

ومجدل

بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان... أمن الدولة يوقف الفاعلين
الدفاع المدني: إنقاذ 3 مواطنين ضلّوا طريقهم أثناء ممارسة رياضة المشي الجبلي بين قهمز وخراج نهر الدهب
LBCI
أخبار لبنان
2025-11-05

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في الطريق الجديدة والرحاب

LBCI
أمن وقضاء
2025-10-30

"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهرّبة ومزوّرة في صور والبص وبرج الشمالي

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-05

"الريجي" دهمت مستودعات لتخزين المصنوعات التبغية المهربة والمزورة

LBCI
أخبار لبنان
2025-11-10

"الريجي": انتهاء تسلّم محاصيل التبغ والتنباك من المزارعين في الجنوب والشمال

LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
أمن وقضاء
12:14

قوى الأمن تعمم أوصاف جثّة امرأة تعرّضت لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
أمن وقضاء
11:10

بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان... أمن الدولة يوقف الفاعلين

LBCI
أخبار دولية
12:29

ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"

LBCI
أخبار دولية
08:11

الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا

LBCI
آخر الأخبار
15:26

وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع

LBCI
خبر عاجل
15:28

"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:48

مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:45

تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل

LBCI
أخبار دولية
13:39

غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:27

مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026

LBCI
حال الطقس
02:03

استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت

LBCI
اقتصاد
02:06

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
أخبار دولية
01:17

النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب

LBCI
أخبار دولية
01:06

بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية

LBCI
خبر عاجل
11:13

في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI

LBCI
خبر عاجل
13:08

حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة

LBCI
خبر عاجل
02:26

بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون

LBCI
أخبار لبنان
15:58

رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة

