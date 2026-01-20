الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
11
o
البقاع
-1
o
الجنوب
10
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
12
o
متن
12
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
المسار
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
11
o
البقاع
-1
o
الجنوب
10
o
الشمال
7
o
جبل لبنان
6
o
كسروان
12
o
متن
12
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان... أمن الدولة يوقف الفاعلين
أمن وقضاء
2026-01-20 | 11:10
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان... أمن الدولة يوقف الفاعلين
استكمالًا للإجراءات التي تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة للحفاظ على الأمن، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية - مكتب جزين، كلاً من اللبنانيَّين (ع. م.) و(ف. ط.) والسوري (ي. ح.) لقيامهم بإطلاق النار وترهيب سكان قرية القطراني.
وقد تم ضبط الأسلحة المستعملة بحوزتهم، وأُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
إطلاقهم
النار
وترهيب
السكان...
الدولة
الفاعلين
التالي
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-12-03
أمن الدولة تكشف عملية استيلاء على عقارات في مرجعيون وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
2025-12-03
أمن الدولة تكشف عملية استيلاء على عقارات في مرجعيون وتوقف الفاعل
0
أمن وقضاء
2025-11-05
أمن الدولة: توقيف فلسطيني في الجنوب لإتجاره بالسلاح وإطلاقه النار في الهواء
أمن وقضاء
2025-11-05
أمن الدولة: توقيف فلسطيني في الجنوب لإتجاره بالسلاح وإطلاقه النار في الهواء
0
أمن وقضاء
2026-01-09
أمن الدولة يوقف شخصاً أطلق النار واعتدى على مدنيين وأصحاب محال في الجنوب
أمن وقضاء
2026-01-09
أمن الدولة يوقف شخصاً أطلق النار واعتدى على مدنيين وأصحاب محال في الجنوب
0
أمن وقضاء
2026-01-15
تزوير رخص وشهادات جامعية… وأمن الدولة توقف الفاعل
أمن وقضاء
2026-01-15
تزوير رخص وشهادات جامعية… وأمن الدولة توقف الفاعل
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
0
أمن وقضاء
12:14
قوى الأمن تعمم أوصاف جثّة امرأة تعرّضت لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار
أمن وقضاء
12:14
قوى الأمن تعمم أوصاف جثّة امرأة تعرّضت لحادث صدم على المسلك الغربي لأوتوستراد الفيدار
0
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
0
أمن وقضاء
10:14
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر
أمن وقضاء
10:14
"الريجي" ضبطت مصنوعات تبغية مهربة ومزورة في حي الصويري ومجدل عنجر
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
12:29
ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"
أخبار دولية
12:29
ترامب يقول إنه أنقذ حلف شمال الأطلسي من السقوط في "مزبلة التاريخ"
0
أخبار دولية
08:11
الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا
أخبار دولية
08:11
الأحزاب الكردية في تركيا تعلن تضامنها مع الأكراد في سوريا
0
آخر الأخبار
15:26
وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع
آخر الأخبار
15:26
وزير الأشغال فايز رسامني لـ "عشرين 30": أوتوستراد جونية يقع ضمن مسؤولية مجلس الإنماء والإعمار ونحن نجتمع معه كل أسبوعين وهناك استملاكات منتهية وكل ما أقوم به هو التدخّل لمصلحة الجميع
0
خبر عاجل
15:28
"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة
خبر عاجل
15:28
"قسد": قواتنا تخوض اشتباكات عنيفة ضد قوات الجيش السوري على جبهة ريف صرين في ريف حلب وندعو شبابنا في سوريا ودول الجوار وأوروبا للانخراط في صفوف المقاومة
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
تقارير نشرة الاخبار
13:48
مهرجان البستان يجمع فنانين مع عائلاتهم واصدقائهم في ١٦ حفلا فنيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
تقارير نشرة الاخبار
13:45
تفاهم مشترك في ربع الساعة الأخير بين الحكومة السورية وقسد ينتظر الترجمة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
تقارير نشرة الاخبار
13:43
مواجهة بين عريمط وابو عمر: فهل نحن أمام أبو عُمرَين؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
تقارير نشرة الاخبار
13:43
حلٌّ لعقدة إجازات العمل في الأفران: مسار تنفيذي جديد لتنظيم العمالة الأجنبية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
تقارير نشرة الاخبار
13:42
مرفأ بيروت يعود إلى الواجهة... بالأرقام
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:40
ملفات مطروحة في منتدى دافوس ورهان على مشاركة ترامب... التفاصيل
0
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
أخبار دولية
13:39
غزة بين اعتراض نتنياهو وتفاهم ترامب… من يملك الكلمة الأخيرة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
تقارير نشرة الاخبار
13:36
من دافوس… أزمة بين ضفتي الأطلسي عنوانها غرينلاند
0
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
مقدمة نشرة الاخبار
13:27
مقدمة النشرة المسائية 20-01-2026
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
حال الطقس
02:03
استقرار جوي اليوم مع برد قارس... والطقس يتقلب بين الخميس والسبت
2
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:06
ارتفاع في أسعار المحروقات...
3
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
أخبار دولية
01:17
النروج تذكر مواطنيها بامكانية مصادرة أملاكهم في حال نشوب حرب
4
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
أخبار دولية
01:06
بالفيديو - حادث تصادم بين أكثر من مئة سيارة وشاحنة يغلق طريقا سريعا في ولاية ميشيغن الأميركية
5
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
خبر عاجل
11:13
في موضوع "الميكانيزم"... هذا ما أفادته معلومات للـLBCI
6
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
خبر عاجل
13:08
حكم قضائي بحق علي حسن خليل وغازي زعيتر... تعويض قدره 10 مليارات ليرة
7
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
خبر عاجل
02:26
بدءًا من مساء اليوم... تدابير سير على المسلك الشرقي للأوتوستراد الممتدّ من نهر إبراهيم حتى المدفون
8
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
أخبار لبنان
15:58
رسامني لـ"عشرين 30": لا جدوى اقتصادية من القطار في لبنان… و70% من حوادث السير تطال مشاة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More