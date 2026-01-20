بعد إطلاقهم النار وترهيب السكان... أمن الدولة يوقف الفاعلين

استكمالًا للإجراءات التي تنفذها المديرية العامة لأمن الدولة للحفاظ على الأمن، وبعد توافر معلومات دقيقة، أوقفت دورية من مديرية الجنوب الإقليمية - مكتب جزين، كلاً من اللبنانيَّين (ع. م.) و(ف. ط.) والسوري (ي. ح.) لقيامهم بإطلاق النار وترهيب سكان قرية القطراني.



وقد تم ضبط الأسلحة المستعملة بحوزتهم، وأُجري المقتضى القانوني بحقهم بناءً لإشارة القضاء المختص.