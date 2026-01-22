أمن الدولة يختم معملا مخالفًا للشروط الصحية في البقاع

اقفلت دورية من مديرية البقاع الإقليمية - مكتب راشيا، بتاريخِ ٢٢/١/٢٠٢٦، معملًا لتوضيب وتقطيع البطاطا وذلك في بلدة البيرة ، يعود للمدعو (م. ف.)، من التابعية السورية.



وقد تبيّن عدم مطابقة المعمل للشروط الصحية المعتمدة، إضافةً إلى وجود أكياس غير مدون عليها تاريخ الصلاحية أو اسم الشركة.



فتمّ إقفال المعمل بالشمع الأحمر، وأجري المقتضى القانوني بحقّ صاحبه بناء على إشارة القضاء المختص.