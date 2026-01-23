الأخبار
الجيش: توقيف 6 أشخاص في مختلف المناطق اللبنانية
أمن وقضاء
2026-01-23 | 08:04
الجيش: توقيف 6 أشخاص في مختلف المناطق اللبنانية
أعلنت قيادة الجيش أن وحدات من الجيش أوقفت 6 مواطنين وفقًا لما يلي:
• دهم منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – زحلة وتوقيف المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار، وضبط كمية من الذخائر الحربية.
• توقيف المواطن (خ.م.) في شارع رياض الصلح – طرابلس لإطلاقه النار، وضبط مسدس حربي وذخائر في حوزته.
• توقيف المواطنين (م.ا.) و(م.م.ا.) و(ا.ا.) عند حاجز شدرا - عكار لحيازتهم كمية من المخدرات.
• توقيف المواطن (م.ل.) عند حاجز كفرحونة – جزين لحيازته مسدسًا حربيًّا.
وأكدت القيادة أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
