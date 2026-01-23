الجيش: توقيف 6 أشخاص في مختلف المناطق اللبنانية

أعلنت قيادة الجيش أن وحدات من الجيش أوقفت 6 مواطنين وفقًا لما يلي:



• دهم منازل مطلوبين في بلدة قب الياس – زحلة وتوقيف المواطن (ا.ع.) لإطلاقه النار، وضبط كمية من الذخائر الحربية.



• توقيف المواطن (خ.م.) في شارع رياض الصلح – طرابلس لإطلاقه النار، وضبط مسدس حربي وذخائر في حوزته.



• توقيف المواطنين (م.ا.) و(م.م.ا.) و(ا.ا.) عند حاجز شدرا - عكار لحيازتهم كمية من المخدرات.



• توقيف المواطن (م.ل.) عند حاجز كفرحونة – جزين لحيازته مسدسًا حربيًّا.



وأكدت القيادة أن المضبوطات سُلّمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.