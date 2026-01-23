روّج المخدّرات في كورنيش النهر... مفرزة استقصاء بيروت توقفه وتضبط كميّة منها

في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قطعات قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم كافّة على كل الأراضي اللّبنانيّة، توافرت معطيات لدى مفرزة استقصاء بيروت في وحدة شرطة بيروت حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلّة كورنيش النهر/ تقاطع الدخوليّة، على متن سيّارة نوع "كيا ريو" لونها أحمر.بنتيجة الاستقصاءات والتّحرّيات المكثّفة، جرى تحديد مكان وجود السّيّارة، حيث نفّذت إحدى دوريّات المفرزة كمينًا محكمًا في المحلّة المذكورة، أسفر عن ضبط السّيّارة وتوقيف سائقها، ويُدعى م. ح. (مواليد عام 1994، لبناني)، ضُبط معه كميّة من المواد المخدّرة، موضّبة ومعدّة للتّرويجوأودع الموقوف مع السّيّارة والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.