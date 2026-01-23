الأخبار
مطلوب خطير لقي حتفه أثناء توقيفه
أمن وقضاء
2026-01-23 | 11:14
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
مطلوب خطير لقي حتفه أثناء توقيفه
في إطار المتابعة المستمرّة التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق اللبنانيّة وتوقيف مرتكبيها، وأثناء قيام دوريّة من مفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدّرك الإقليمي بمداهمة شخص مطلوب بجرم ترويج مخدرات في محيط مخيم برج البراجنة يستقلّ درّاجة آليّة، أقدم على إطلاق النار من مسدس حربي بشكل عشوائي باتجاه القوة، فردّت العناصر بالمثل. وأصيب من جرّاء ذلك مُطلق النار، حيث نقل إلى أحد المستشفيات للعلاج، ولكنّه ما لبث أن فارق الحياة.
وتبيّن أنه يُدعى م. ق. (مواليد عام 2007، سوري).
وبتفتيشه، تم العثور على ما يلي:
-15 كيسًا من مادة حشيشة الكيف مختومًا، متوسط الحجم، وكيس واحد مفتوح
-8 أكياس من الـ"ماريجوانا" صغيرة الحجم، مختومة
-8 أكياس بداخلها "ماريجوانا" كبيرة الحجم، مختومة
-4 أكياس بداخلها أقراص ملوّنة من مادة الفراولة مختومة
- كيس شفاف ملفوف مختوم بداخله قطع سانيتا
-4 طبات كبيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بكيس شفاف
-22 طبة صغيرة الحجم بداخلها مادة بيضاء مختومة بكيس شفاف
-3 علب ترامال تحتوي عشرين كبسولة
-3 علب ترامال بداخل كلّ منها ثلاثون كبسولة
-5 زجاجات تحتوي "الكانكيمو"
-7 زجاجات كيتامين لون أبيض
-9 زجاجات بداخلها مادة كيتامين لون أحمر
-هاتف خلوي، ومسدس مع ممشط فارغ، وطلقتين صالحتين، وستة مظاريف
-مبلغ مالي بالليرة اللبنانيّة، والدولار الأميركي
وتمّ تسليمه مع الدرّاجة والمضبوطات إلى القطعة المعنية، لإجراء المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أثناء
توقيفه
التالي
أدوية مهرّبة ومنتهية الصلاحية… أمن الدولة يقفل مستوصفًا غير مرخّصا بالشمع الأحمر
روّج المخدّرات في كورنيش النهر... مفرزة استقصاء بيروت توقفه وتضبط كميّة منها
السابق
