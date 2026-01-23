أدوية مهرّبة ومنتهية الصلاحية… أمن الدولة يقفل مستوصفًا غير مرخّصا بالشمع الأحمر

دهمت دورية من مديرية الشمال الإقليمية في أمن الدولة – مكتب المنية – الضنية، بتاريخ ٢٢/١/٢٠٢٦، مستوصفاً طبيا غير مرخّصا في محلة المنية، وتم توقيف كل من المدعو (ع. ف.) يعمل بصفة طبيب أسنان والمدعوة (ت. س.) تعمل بصفة قابلة قانونية وكلاهما من الجنسية السورية ويمارسان الطب بصورة غير شرعية.



وتم ضبط كمية من الأدوية المهرّبة، بعضها منتهي الصلاحية، إضافةً إلى أكياس مصل وخيوط تُستخدم لتقطيب الجروح ومعدّات طبية مختلفة.



وعلى إثر ذلك، تمّ إقفال المستوصف بالشمع الأحمر، وأُجري المقتضى القانوني بحق الموقوفَين بناءً على إشارة القضاء المختص.