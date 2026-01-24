الأخبار
الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة

2026-01-24 | 04:42
دعا وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار، الى الصمود والوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا الوطنيّ وأجهزتنا الأمنيّة، الذين يبذلون جهوداً جبّارة، ويقدّمونَ تضحيات كبيرة، بالتوازي مع جهودِ الحكومة الدبلوماسية، من أجلِ تحرير الأرض ووقفِ الاعتداءاتِ واستعادةِ الأسرى وبسطِ سلطة الدولة على كل شبر من أرضِ الوطن.

ولفت الحجار في كلمته خلال ورشة عمل بعنوان: "تعزيز دور المختار/ة في التنمية المحلية والحوكمة الرشيدة"، إلى أنّ لبنان يمُّرُ بمرحلة لعلَّها الأصعب في تاريخه الحديث، لكنّنا عازمون على تخطّيها بما يحفظ للبنان سلامة شعبه وسيادته على أرضِه، ويعيده الى دوره الطليعيّ في المنطقة العربيّة وفي العالم". 

Learn More