أمن الدولة ضبطت أدوية ​مهرّبة ​ومنتهية ​الصلاحية في مستوصف غير شرعي في محافظة ​بعلبك - الهرمل

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن دورية من مديرية بعلبك - الهرمل الإقليمية - قسم الإستعلام والتحقيق قامت، بتاريخ ٢١/١/٢٠٢٦، بدهم مستوصفًا صحيًا في بلدة عدوس يديره المدعو (ع.إ.) تحت عنوان العمل الخيري.

وأوضحت أن الدورية ضبطت حوالى ٣٠ ألف علبة دواء مهرّبة، إضافة إلى ملصقات تُستخدم لاستبدال بلد المنشأ وتاريخ الصنع، كما عُثر على معدات طبية منتهية الصلاحية منذ عام ٢٠١٥ يتم استعمالها داخل المستوصف.

وأكدت المديرية أنه، بناءً على إشارة القضاء المختص، أُجري المقتضى القانوني اللازم وتم تلف الأدوية والمعدات المنتهية الصلاحية.