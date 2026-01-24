مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة أنه بنتيجة عملية رصد وتعقّب دقيقة، تمكّنت دورية من مديرية الشمال الإقليمية - مكتب طرابلس، من توقيف المدعو (أ. ط.)، المطلوب بموجب مذكرة توقيف بجرم احتيال.



وكشفت أنه بنتيجة التحقيق، تبين أن المذكور قاد عشرات عمليات الاحتيال والنصب على مواطنين، بالرغم من وجود مذكرة عدلية بحقه.

وقد أجري المقتضى القانوني اللازم بناء على إشارة القضاء المختص.