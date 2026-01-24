نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة

دعا نادي قضاة لبنان إلى توقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية يوم الثلاثاء المقبل في 27 الحالي، تزامنًا مع مناقشة مشروع الموازنة، و"تأكيدًا على مطالبنا بوجوب تحسين وضع الرواتب للقضاة والمساعدين القضائيين وتأمين اللوجستيات اللازمة لقصور العدل كافة".



وقال في بيان: "لا عين ترى ولا أذن تسمع، والتجاهل غير مبرر بل مشبوه إلى حدّ اليقين، فبالأمس القريب، توقف القضاة قسراً عن العمل لتعذر وانعدام الظروف اللوجستية والموارد المادية. واليوم، لجأ المساعدون القضائيون إلى الإضراب للظروف عينها، فإنصافهم أجدى من ترهيبهم وتوعدهم بالملاحقة".