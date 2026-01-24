الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
أحمر بالخط العريض
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

الجيش: توقيف مواطنَين في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن

أمن وقضاء
2026-01-24 | 13:54
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
الجيش: توقيف مواطنَين في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
الجيش: توقيف مواطنَين في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الوحدات العسكرية تستمر في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، مشيرة الى أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الشراونة - بعلبك المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة وإطلاقه النار.

وأفادت بأن وحدة أخرى أوقفت في منطقة المعالي - الهرمل المواطن (ع.د.) لإقدامه على إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرمي إطلاق النار وفرض خوّات.

وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

توقيف

نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-20

الجيش يواصل ملاحقة المطلوبين ومروجي المخدرات والمخلين بالأمن

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-06

الجيش يلاحق المطلوبين والمخلين بالأمن والمتورطين في جرائم السرقة والتزوير ويوقف اثنين منهم

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-29

الجيش يلاحق مرتكبي الجرائم والمخلّين بالامن ويوقف ثلاثة منهم

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-10

توقيف أحد أخطر المطلوبين عند مدخل مخيم شاتيلا - بيروت في سياق مكافحة الاتجار بالمخدرات

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
13:00

نادي قضاة لبنان: لتوقف تحذيري عن العمل في مختلف المحاكم والدوائر القضائية الثلاثاء تزامناً مع مناقشة مشروع الموازنة

LBCI
أمن وقضاء
11:30

مطلوب بجرائم نصب واحتيال على مواطنين بقبضة أمن الدولة

LBCI
أمن وقضاء
07:05

أمن الدولة ضبطت أدوية ​مهرّبة ​ومنتهية ​الصلاحية في مستوصف غير شرعي في محافظة ​بعلبك - الهرمل

LBCI
أمن وقضاء
04:42

الحجار: للوقوف صفاً واحداً خلف جيشنا وأجهزتنا الأمنيّة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
16:17

الجزائر تستدعي القائم بالأعمال الفرنسي احتجاجا على تحقيق تلفزيوني

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

مركز عمليات طوارئ الصحة العامة: الغارة الإسرائيلية على بلدة الخيام - قضاء مرجعيون أدت إلى إصابة ثلاثة مواطنين بجروح

LBCI
رياضة
2025-12-13

بعد محادثات مع سلوت... إدراج صلاح ضمن تشكيلة ليفربول لمواجهة برايتون

LBCI
أخبار لبنان
12:44

معلومات للـLBCI: رسالة من الرئيس عون الى ترامب عبر الرئيس المصري

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

هل تندلع المواجهة بين قسد والجيش السوري مجددًا؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:42

الجيش الإسرائيلي أعلن استعداده للهجوم على إيران… هل اقتربت الضربة؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

عاصفة ثلجية عنيفة تضرب الولايات المتحدة... وتحذيرات واسعة من مخاطر غير مسبوقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

بيروت عاصمة الشرق الأوسط في رياضة الألعاب القتالية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:39

سلام أكد استمرار عملية حصر السلاح وشدد على الحاجة لقوة دولية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:35

نهاية كانون الثاني: المدة التي ينتظرها اللبنانيون بُعيد مصاريف الأعياد

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

أعمال الإنقاذ مستمرة في القبة … وقنينة مياه تصل إلى أحد المحاصرين تحت المبنيين

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

تيك توك في أميركا... ولادة كيان جديد بقواعد مختلفة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

لحظة انهيار مبنيي القبة ...عائلة تحت الركام وسيدة تروي لحظات الرعب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
فنّ
04:47

ناصيف زيتون ودانييلا رحمة يرزقان بمولودهما الأول: "الياس" (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:08

تحليق شراعيّ خطِر فوق جونية: 6 أشخاص نَجَوا بأعجوبة

LBCI
أخبار لبنان
05:23

فيديوهات توثّق تشقّقات المبنى في القبّة قبيل سقوطه..

LBCI
أخبار لبنان
05:29

مدير الاسعاف والطوارئ في الصليب الاحمر اللبناني ألكسي نعمة للـLBCI: توصّلنا إلى حائط فاصل بيننا وبين امرأة وطفل إلى جانبها وهما على قيد الحياة ونتواصل معهما وانتشالهما سيستغرق ساعة من الوقت

LBCI
أخبار لبنان
05:14

من العمارة المجاورة للمبنى المنهار..سيّدة روت لحظات رعب عاشتها

LBCI
حال الطقس
04:23

طقس متقلّب مستمرّ قبل عودة الاستقرار غدًا...

LBCI
أخبار لبنان
23:50

في طرابلس.. انهيار مبنى وبحث عن مفقودين

LBCI
خبر عاجل
12:17

معلومات للـLBCI: فصيلة جونية في قوى الأمن الداخلي ختمت منصة إقلاع الطيران الشراعي التي أنطلق منها ٣ طيارين اليوم برفقة زبائنهم وما لبثوا أن سقطوا نتيجة أحوال الطقس السيئة وذلك بناءً لإشارة المحامي العام الإستئنافي في جبل لبنان القاضي غسان باسيل

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More