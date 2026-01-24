الجيش: توقيف مواطنَين في سياق ملاحقة المطلوبين والمخلين بالأمن

أعلنت قيادة الجيش - مديرية التوجيه في بيان، أن الوحدات العسكرية تستمر في تنفيذ مهماتها في مختلف المناطق اللبنانية لتوقيف المطلوبين والمخلين بالأمن، مشيرة الى أن وحدة من الجيش أوقفت في منطقة الشراونة - بعلبك المواطن (ع.ج.) لارتكابه أعمال سرقة وإطلاقه النار.



وأفادت بأن وحدة أخرى أوقفت في منطقة المعالي - الهرمل المواطن (ع.د.) لإقدامه على إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص وهو مطلوب بمذكرات توقيف عدة بجرمي إطلاق النار وفرض خوّات.



وأكدت قيادة الجيش أن التحقيق بوشر مع الموقوفَين بإشراف القضاء المختص.