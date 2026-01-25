الأخبار
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص من بينهم عصابة لترويج المخدرات
أمن وقضاء
2026-01-25 | 05:12
الجيش: عمليات دهم وتوقيف أشخاص من بينهم عصابة لترويج المخدرات
نفّذت دورية من مديرية المخابرات عملية دهم في منطقة الكسليك – كسروان، وأوقفت المواطن (م.م.) وشقيقه (ا.م.) والمواطن (ا.ص.) لتأليفهم عصابة تنشط في ترويج المخدرات، وضبطت في حوزتهم كمية منها.
وبناءً على نتائج التحقيق مع الموقوفين الثلاثة، دهمت دورية من المديرية أحد المنازل في منطقة الدورة - المتن وأوقفت امرأة تعمل لمصلحة العصابة وتستخدم المنزل لتوضيب المخدرات وممارسة أعمال الدعارة.
كما أوقفت دورية أخرى من المديرية في بلدة عزقي - الضنية المواطن (ر.ع.)، وهو مطلوب بموجب عدة مذكرات توقيف لارتكابه جرائم مختلفة منها: إطلاق النار، محاولة قتل، الاتجار بالأسلحة الحربية، الخطف، السرقة، تعاطي المخدرات وحيازة كمية منها.
وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
