الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
العين بالعين
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون موازنة 2026: اجتمعنا مع وزير العدل وندعو النواب إلى التجاوب مع مطالبنا

أمن وقضاء
2026-01-26 | 12:05
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون موازنة 2026: اجتمعنا مع وزير العدل وندعو النواب إلى التجاوب مع مطالبنا
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون موازنة 2026: اجتمعنا مع وزير العدل وندعو النواب إلى التجاوب مع مطالبنا

أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه تداول أثناء اجتماعه الأسبوعي في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 الذي سوف تبدأ مناقشته غداً في مجلس النواب.

وأشار المجلس في بيان إلى أنه "اجتمع مع وزير العدل، وتباحث معه في المطالب والمقترحات المتعلقة بحقوق القضاة والمساعدين القضائيين، وأوضاع قصور العدل".

وثمن "عالياً، الجهود التي بذلها الوزير ويبذلها في هذا الخصوص"، داعيا "النواب الى ضرورة التجاوب مع هذه المطالب والمقترحات، تلافياً لاي تداعيات سلبية قد تنتج من تجاهلها".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

القضاء

الأعلى

مشروع

قانون

موازنة

2026:

اجتمعنا

العدل

وندعو

النواب

التجاوب

مطالبنا

LBCI التالي
مطلوب للقضاء بجرائم خطف قتل إطلاق نار وانتحال صفة أمنية في قبضة مفرزة استقصاء البقاع
هيكل عرض مع الوزير القطري التطورات في الجنوب وسبل دعم الجيش
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

وزير العدل لـ"حوار المرحلة": قانون استقلالية القضاء كرس مواضيع أساسية باعتراف مجلس القضاء الأعلى

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-14

وزير العدل لـ #حوار_المرحلة: مجلس القضاء الأعلى عُين على أساس الكفاءة بعيدًا من المحاصصة السياسية

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-30

مجلس القضاء الأعلى ووزير العدل يؤكدان تعزيز التعاون لإعادة انتظام العمل القضائي

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-15

مجلس القضاء الأعلى زار قصري العدل في محافظتي النبطية والجنوب- صيدا مطلعا على ظروف العمل

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
12:14

مطلوب للقضاء بجرائم خطف قتل إطلاق نار وانتحال صفة أمنية في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

LBCI
أمن وقضاء
11:25

هيكل عرض مع الوزير القطري التطورات في الجنوب وسبل دعم الجيش

LBCI
أمن وقضاء
09:14

سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
2026-01-25

هل تذكرون نجم "ستار أكاديمي" أحمد الشريف؟ لهذا السبب ابتعد عن النجومية

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-07

أمن الدولة حددت مواعيد الاختبار الرياضيّ للمرشحين المتخلفين عن الحضور

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-21

البساط شارك في سلسلة لقاءات وندوات في دافوس

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-20

معلومات الـLBCI: وفد قضائيّ لبنانيّ سيزور دمشق مطلع كانون الأول المقبل للاتفاق على آلية تعالج ملف الموقوفين السوريين في لبنان

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:30

في اليوم الدولي للتعليم Fondation CMA CGM تدعم ١٢ مدرسة في لبنان وتستثمر في المستقبل

LBCI
أخبار دولية
13:27

الهرم الغذائيّ الأميركيّ الجديد: تفاصيله وكيفية تطبيقه في لبنان

LBCI
أخبار دولية
13:24

حليب أطفال مسمِم أدى الى وفاة رضع في فرنسا .. فهل وصل الى لبنان؟

LBCI
أخبار دولية
13:00

التصعيد جنوبًا يتوسّع: ضربات إسرائيلية متواصلة واستعدادات لحرب محتملة على إيران

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
12:46

مقدّمة النشرة المسائيّة 26-01-2026

LBCI
أخبار لبنان
08:28

وزير الدولة في الخارجية القطرية يعلن حزمة مساعدات قطرية إلى لبنان... اليكم التفاصيل

LBCI
أخبار لبنان
08:19

بعد يومين على انهيار مبنيَين سكنيَّين في القبة... عمليات البحث مستمرة

LBCI
أخبار لبنان
07:17

وزير الدولة القطري يعلن حزمة من المشاريع التنموية: لا يوجد ما يحدّ مساعدات قطر للبنان

LBCI
أخبار لبنان
06:48

سلام أكد أمام وفد طرابلسي الإستعداد لتأمين كل ما يحتاجه متضررو المبنى المنهار..

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
06:13

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.6 درجة ليلاً موقعها سحمر

LBCI
أمن وقضاء
08:41

يرتدي البزّة العسكريّة ويوهم المواطنين...الأمن العام يوقف منتحل صفة ضابط

LBCI
أخبار لبنان
12:32

سامي الجميّل ردًا على قاسم: بدك تدافع عن ولي أمرك روح لعندو بدك تنتحر انتحر لوحدك بس فك عن لبنان!

LBCI
خبر عاجل
09:56

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: أمام العدوان على ايران نحن مصممون على الدفاع وسنختار في وقتها كيف نتصرف بالتدخّل او بعدم التدخّل او بالتفاصيل التي تكون مناسبة مع الظرف الموجود في وقتها ولن نكون حياديين

LBCI
خبر عاجل
08:09

سفارة الولايات المتحدة الأميركية في بيروت: سفيرا الولايات المتحدة في بيروت وتل أبيب ملتزمان بدفع لبنان وإسرائيل نحو سلام مستدام وفعّال عبر الدبلوماسية والحوار وخلال عطلة نهاية الأسبوع استضافتهما السفارة الأميركية في الأردن حيث جرى بحث الخطوات اللازمة

LBCI
أمن وقضاء
09:14

سرق هاتفًا خلويًا من داخل أحد المطاعم في زحلة وفرّ .. هل من يعرف عنه شيئًا؟

LBCI
خبر عاجل
09:51

الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: نحن معنيون بمواجهة التهديد الذي يطال السيد الخامنئي ونعتبره موجّهًا إلينا أيضًا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:53

تحذير إسرائيلي لشركات الطيران… ما الذي تخشاه إسرائيل نهاية الأسبوع؟

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More