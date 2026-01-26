مجلس القضاء الأعلى بحث في مشروع قانون موازنة 2026: اجتمعنا مع وزير العدل وندعو النواب إلى التجاوب مع مطالبنا

أعلن مجلس القضاء الأعلى أنه تداول أثناء اجتماعه الأسبوعي في موضوع مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2026 الذي سوف تبدأ مناقشته غداً في مجلس النواب.



وأشار المجلس في بيان إلى أنه "اجتمع مع وزير العدل، وتباحث معه في المطالب والمقترحات المتعلقة بحقوق القضاة والمساعدين القضائيين، وأوضاع قصور العدل".



وثمن "عالياً، الجهود التي بذلها الوزير ويبذلها في هذا الخصوص"، داعيا "النواب الى ضرورة التجاوب مع هذه المطالب والمقترحات، تلافياً لاي تداعيات سلبية قد تنتج من تجاهلها".