مطلوب للقضاء بجرائم خطف قتل إطلاق نار وانتحال صفة أمنية في قبضة مفرزة استقصاء البقاع

صـدر عــن المديريّـــة العامّــة لقــوى الأمــن الدّاخلـــي – شعبــة العلاقـات العامّـة البلاغ التّالي:



في إطار العمل المستمر الذي تقوم به قطعات قوى الأمن الداخلي لملاحقة المطلوبين للقضاء وتوقيفهم، وبنتيجة التحرّيات والاستقصاءات التي قامت بها مفرزة استقصاء البقاع في وحدة الدرك الإقليمي، تمكّنت إحدى دوريّاتها، بتاريخ 21-1-2026، وبعملية نوعيّة نُفّذت في بلدة حوش الرافقة، من توقيف أحد المطلوبين، وذلك بعد رصد ومراقبة استمرّت لمدّة شهرين، ويُدعى:



-ع. ف. (مواليد عام 1986، لبناني)



وهو مطلوب للقضاء بموجب مذكّرة توقيف بجرم خطف وقتل عمدًا وإطلاق نار من سلاح حربي غير مرخّص وانتحال صفة أمنيّة.



وقد ضُبط بحوزته مسدّس حربي وثماني طلقات صالحة للاستعمال.



أُودِع الموقوف، مع المضبوطات، القطعة المعنيّة لإجراء المقتضى القانوني بحقّه، عملًا بإشارة القضاء المختص.