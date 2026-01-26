الأخبار
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
2026-01-26 | 14:07
مشاهدات عالية
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
صــدر عـــن المديريـّـة العامّــة لقـوى الأمــن الدّاخلـي ـ شعبـة العلاقــات العامّة ما يـلي:
ستقوم إحدى الشركات المتعهّدة بأعمال مدّ “قساطل مياه” في شارع الأوزاعي (من البربير باتجاه محلة البسطة – شارع سوق الذهب) على عدة مراحل اعتبارًا من تاريخ 27-01-2026، لغاية تاريخ 10-02-2026.
ستؤدّي هذه الأعمال إلى قطع السير لمدة /15/ يومًا اعتبارًا من الساعة 7.00 صباحًا من تاريخ 27-01-2026 وتحويله على الشكل التالي:
باتجاه مفرق الأقصى – شارع غريغوريوس نحو شارع صليبا يسارًا (عكس وجهة السير)
ويمينًا بمحاذاة شارع مار ميخائيل باتجاه الديوان، نحو تقاطع شارع النويري.
يُرجى من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
