يبيع ليرات ذهبية مزيّفة في مناطق المتن... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في برمانا

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الداخلي لمكافحة عمليات النصب والاحتيال التي تطال العديد من المواطنين في مختلف المناطق اللبنانية وتوقيف مرتكبيها، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام مجهول ببيع ليرات ذهبية مزيّفة في مناطق جبل لبنان وخاصة في المتن.



وعلى أثر ذلك، باشرت القطعات المختصة في الشعبة إجراءاتها الميدانية والاستعلامية لتحديد هويته وتوقيفه. وبنتيجة الاستقصاءات والتحرّيّات المكثّفة، توصلت إلى تحديد هويته وهو المدعو: -ح. ن. (مواليد عام ١٩٧٤، لبناني).



وبتاريخ 16-01-2026 وبعد عملية رصد ومراقبة دقيقة، تمكّنت إحدى دوريات شعبة المعلومات من توقيفه بالجرم المشهود في محلة برمانا أثناء قيامه ببيع /6/ أنصاف ليرات ذهبية مزيّفة لأحد المواطنين، تم ضبطها، وقد تبيّن أن الشخص ذاته وقع سابقاً ضحية عملية نصب نفّذها (ح. ن.) وبالطريقة عينها.



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



وقد أجري المقتضى القانوني بحقه، وأودع مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المختص.