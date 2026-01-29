الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نقطة انتهى
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
17
o
البقاع
8
o
الجنوب
17
o
الشمال
16
o
جبل لبنان
13
o
كسروان
17
o
متن
17
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
تدابير سير في شارع الأوزاعي - طلعة المحكمة الجعفرية القديمة بسبب أعمال صيانة الحُفَر
أمن وقضاء
2026-01-29 | 05:44
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
تدابير سير في شارع الأوزاعي - طلعة المحكمة الجعفرية القديمة بسبب أعمال صيانة الحُفَر
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن بلدية بيروت باشرت بأعمال صيانة الحُفَر (الخسفات) في شارع الأوزاعي – طلعة المحكمة الجعفرية القديمة (الشارع الممتد من البربير باتجاه محلة البسطة / شارع سوق الذهب) بتاريخ اليوم 29-01-2026، اعتبارًا من الساعة 11:00 لغاية الساعة 16:00.
وأشار الى أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في شارع طلعة النويري بالأوقات المذكورة أعلاه وتحويله باتجاه فصيلة البسطة.
وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.
أخبار لبنان
آخر الأخبار
أمن وقضاء
قوى الأمن
تدابير سير
الأوزاعي
التالي
احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق
يبيع ليرات ذهبية مزيّفة في مناطق المتن... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في برمانا
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2026-01-26
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
أمن وقضاء
2026-01-26
تدابير سير لمدة 15 يومًا في شارع الأوزاعي بسبب أعمال مد قساطل مياه
0
أخبار لبنان
2026-01-28
تدابير سير في ذوق مصبح بسبب أعمال صيانة...
أخبار لبنان
2026-01-28
تدابير سير في ذوق مصبح بسبب أعمال صيانة...
0
أخبار لبنان
2026-01-04
تدابير سير بسبب أعمال صيانة بنى تحتية في محلّة سليم سلام
أخبار لبنان
2026-01-04
تدابير سير بسبب أعمال صيانة بنى تحتية في محلّة سليم سلام
0
أمن وقضاء
2025-12-14
تدابير سير على مسلك نفق شكّا من 15 إلى 19-12-2025 بسبب أعمال صيانة
أمن وقضاء
2025-12-14
تدابير سير على مسلك نفق شكّا من 15 إلى 19-12-2025 بسبب أعمال صيانة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
0
أمن وقضاء
08:00
احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق
أمن وقضاء
08:00
احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق
0
أمن وقضاء
03:24
يبيع ليرات ذهبية مزيّفة في مناطق المتن... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في برمانا
أمن وقضاء
03:24
يبيع ليرات ذهبية مزيّفة في مناطق المتن... وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود في برمانا
0
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2025-12-11
تيمور جنبلاط استقبل المدير العام لمرفأ بيروت
أخبار لبنان
2025-12-11
تيمور جنبلاط استقبل المدير العام لمرفأ بيروت
0
آخر الأخبار
2025-11-30
ارتفاع حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 146 قتيلا
آخر الأخبار
2025-11-30
ارتفاع حصيلة حريق هونغ كونغ إلى 146 قتيلا
0
آخر الأخبار
2025-12-10
بوتين: مستعدون لتوسيع التعاون مع إندونيسيا في المجال العسكريّ والطاقة وسنبحث في إمدادات القمح
آخر الأخبار
2025-12-10
بوتين: مستعدون لتوسيع التعاون مع إندونيسيا في المجال العسكريّ والطاقة وسنبحث في إمدادات القمح
0
أخبار لبنان
2025-10-21
قسطنطين: "التيار" يريد الانتخابات... وسلاح حزب الله يجب ان يسلم بشرط
أخبار لبنان
2025-10-21
قسطنطين: "التيار" يريد الانتخابات... وسلاح حزب الله يجب ان يسلم بشرط
بالفيديو
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
08:00
احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق
أمن وقضاء
08:00
احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق
0
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الكثير من السياسة والقليل من الكلام التقني في المال والموازنة... هذه تفاصيل الجلسة
تقارير نشرة الاخبار
07:50
الكثير من السياسة والقليل من الكلام التقني في المال والموازنة... هذه تفاصيل الجلسة
0
أخبار لبنان
06:11
سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية
أخبار لبنان
06:11
سلام تسلم مذكرة من وفد لجنة اهالي الاسرى في السجون الاسرائيلية
0
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في بكين أن تحسين العلاقات مع الصين أمر "حيوي"
أخبار دولية
00:29
رئيس الوزراء البريطاني يؤكد في بكين أن تحسين العلاقات مع الصين أمر "حيوي"
0
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
0
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
تقارير نشرة الاخبار
14:07
واشنطن تفاوض وطهران تترقب… وإسرائيل تلوّح بالرد القوي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
تقارير نشرة الاخبار
13:50
لبنان يدخل موسوعة غينيس بأطول ريسيتال ميلادي في العالم... وقداس إلهي بعنوان "قداس السلام"
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
13:46
موازنة 2026 بين العجز والدستورية… والسياسة حاضرة بقوة تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
تقارير نشرة الاخبار
13:42
هنيبعل القذافي في بكركي... بعد بيروت هذه وجهته
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
أمن وقضاء
02:28
مداهمات لأمن الدولة على معامل تصنيع في البقاع: إقفال معمل شوكولا وسكاكر ووقف معمل بطاطا عن الإنتاج موقتًا
2
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
حال الطقس
01:31
منخفض جوي ضعيف الفعالية اليوم ينكفئ غدا
3
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
أخبار لبنان
02:23
هبة أردنية الى الجيش
4
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
تقارير نشرة الاخبار
16:01
أصابع الإتهام تطال شركة "Coral": لا تلتزم معايير السلامة العامة في بناء منشآت جديدة... فما مدى جديتها؟
5
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
أخبار دولية
02:09
مجلس الذهب العالمي: الطلب على الذهب سجل مستوى قياسيا في 2025
6
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
أخبار لبنان
03:00
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2.8 درجات في البحر قبالة الدامور
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More