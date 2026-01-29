تدابير سير في شارع الأوزاعي - طلعة المحكمة الجعفرية القديمة بسبب أعمال صيانة الحُفَر

أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة في بلاغ، أن بلدية بيروت باشرت بأعمال صيانة الحُفَر (الخسفات) في شارع الأوزاعي – طلعة المحكمة الجعفرية القديمة (الشارع الممتد من البربير باتجاه محلة البسطة / شارع سوق الذهب) بتاريخ اليوم 29-01-2026، اعتبارًا من الساعة 11:00 لغاية الساعة 16:00.



وأشار الى أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى قطع السير في شارع طلعة النويري بالأوقات المذكورة أعلاه وتحويله باتجاه فصيلة البسطة.



وطلبت المديرية من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التّوجيهيّة، حِفاظًا على السّلامة العامّة، ومنعًا للازدحام.