برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
2026-01-29 | 08:28
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أعلنت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة أنه في سياق تحقيقٍ أجرته مفرزة الضاحية الجنوبية القضائية في وحدة الشرطة القضائية مع شخصٍ موقوف لديها بجرائم سلب وسرقة ونشل وانتحال صفة أمنيّة، ويُدعى: خ. د. (مواليد عام 2004، لبناني)، اعترف بقيامه بهذه الأعمال، إمّا منفردًا أو بالاشتراك مع شخصٍ آخر، وذلك على الشّكل التّالي:
-250 عملية نشل محافظ يد وأجهزة خلويّة، بين مخيم شاتيلا والرحاب.
-150 عملية سلب، من خلال انتحال صفة أمنيّة، بين مخيم شاتيلا والرحاب.
- 15 عملية سرقة درّاجة آليّة من مناطق سبلين، جدرا وبرجا.
وتمّ تعميم بلاغ بحث وتحرٍّ بحقّ شريكه، المتواري عن الأنظار، والعمل جارٍ لتوقيفه.
وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورة الموقوف (خ. د.)، طالبة من الذين وقعوا ضحيّة أعماله، الحضور إلى مركز المفرزة المذكورة، الكائن في محلّة الأوزاعي ــ ثكنة الشّهيد مصطفى علي حسن، أو الاتّصال على الرقم: 451162-01 تمهيداً لاتخاذ الإجراءات القانونيّة اللّازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
قوى الأمن
موقوف
سلب
سرقة
احتجاجات عند مدخل مجلس النواب... ولافتات تطلب بالحقوق
السابق
