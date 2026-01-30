الأخبار
أمن الدولة يضبط مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية... وختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر!

أمن وقضاء
2026-01-30 | 02:11
أمن الدولة يضبط مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية... وختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر!

أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة - قسم الإعلام والتوجيه والعلاقات العامة في بيان، أنه متابعةً لجهودها في مكافحة المخالفات التي تمسّ الصحة العامة وسلامة المواطنين، داهمت دورية من مديرية جبل لبنان الإقليمية - مكتب بعبدا، بمؤازرة مراقب من وزارة الصحة، بتاريخ ٢٨/١/٢٠٢٦، شركة أدوية ومكمّلات غذائية في محلة الجناح - بئر حسن، لقيامها ببيع أدوية غير مستوفية الشروط القانونية.

وأفادت بضبط كميات كبيرة من عبوات مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية.

وأعلنت المديرية العامة لأمن الدولة أن مستودع الشركة خُتم بالشمع الأحمر، وأوقف صاحب الشركة اللبناني (ح.غ)، وأُجري المقتضى القانوني بحقّه بناءً على إشارة القضاء المختص.
 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

أمن الدولة

مكملات غذائية

تنحيف

الجناح

