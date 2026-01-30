الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

أمن وقضاء
2026-01-30 | 02:19
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
2min
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج هذه المواد في مناطق جبل لبنان.

وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المروّج المذكور وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من معرفة هويته، ويُدعى:
ح. ن. (مواليد عام 1993، لبناني).

وبتاريخ 20-01-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الضبية اثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع هيونداي لون اسود، تم ضبطها.

وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:
/7/ علب بلاستيكية مدون عليها "NET" بداخلها مادة يُرجّح انها مخدرات

/3/ علب بلاستيكية مدون عليها "١٠٠$" بداخلها مادة الكوكايين

/10/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة 1غ

/17/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة نصف غرام

علبتان بلاستيكيَّتان تحتويان مادة الباز

/4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين

/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين الاجنبي زنة الواحدة 1غ

/3/ أكياس نايلون بداخل كل منها ورقة مدون عليها "۱۰۰$" تحتوي مادة الباز

كيسان نايلون بداخل كل كيس ورقة مدون عليها "اجنبي" يحتويان مادة الكوكايين الأجنبي

هاتف خلوي ومبلغ مالي، ورخصة سوق لبنانية مزوّرة باسمه.

وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.

وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

ترويج

المخدّرات

لبنان

وشعبة

المعلومات

توقفه

بالجرم

المشهود

LBCI التالي
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
أمن الدولة يضبط مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية... وختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2025-11-25

ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-09

ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!

LBCI
أمن وقضاء
2025-11-22

شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها

LBCI
أمن وقضاء
2025-12-13

شعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود وهو يروّج المخدّرات في محلّة غادير – كسروان

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:00

أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء

LBCI
أمن وقضاء
06:24

سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب

LBCI
أمن وقضاء
06:03

تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025

LBCI
أمن وقضاء
04:13

وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
2025-11-17

صندوق النقد الدولي يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا

LBCI
أخبار لبنان
2025-10-30

الرئيس عون زوّد خمسة سفراء لبنانيين توجيهاته

LBCI
خبر عاجل
2026-01-24

رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أؤكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار وأنا متفائل بأننا سنؤمن المبالغ المطلوبة

LBCI
اقتصاد
2026-01-29

بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل

LBCI
أخبار لبنان
15:10

مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
09:54

جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)

LBCI
فنّ
14:55

بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)

LBCI
حال الطقس
03:21

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
13:47

فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)

LBCI
فنّ
08:37

خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

LBCI
أمن وقضاء
08:28

برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

LBCI
اقتصاد
05:16

الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More