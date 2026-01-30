الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
2026-01-30 | 02:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
في إطار المتابعة اليومية التي تقوم بها قوى الأمن الدّاخلي للحدّ من ترويج المخدرات في مختلف المناطق اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج هذه المواد في مناطق جبل لبنان.
وعلى أثر ذلك، أعطيت الأوامر للقطعات المُختصّة في الشعبة للقيام بإجراءاتها الميدانية والاستعلامية، لتحديد هوية المروّج المذكور وتوقيفه. بنتيجة الاستقصاءات والتحريات تمكنت الشعبة من معرفة هويته، ويُدعى:
ح. ن. (مواليد عام 1993، لبناني).
وبتاريخ 20-01-2026، وبعد رصد ومراقبة دقيقة، تمكنت إحدى دوريات الشعبة من توقيفه بالجرم المشهود في محلة الضبية اثناء قيامه بترويج المخدّرات على متن سيارة نوع هيونداي لون اسود، تم ضبطها.
وبتفتيشه والسيارة، تم ضبط ما يلي:
/7/ علب بلاستيكية مدون عليها "NET" بداخلها مادة يُرجّح انها مخدرات
/3/ علب بلاستيكية مدون عليها "١٠٠$" بداخلها مادة الكوكايين
/10/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة 1غ
/17/ علبة بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين زنة الواحدة نصف غرام
علبتان بلاستيكيَّتان تحتويان مادة الباز
/4/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين
/3/ علب بلاستيكية بداخلها مادة الكوكايين الاجنبي زنة الواحدة 1غ
/3/ أكياس نايلون بداخل كل منها ورقة مدون عليها "۱۰۰$" تحتوي مادة الباز
كيسان نايلون بداخل كل كيس ورقة مدون عليها "اجنبي" يحتويان مادة الكوكايين الأجنبي
هاتف خلوي ومبلغ مالي، ورخصة سوق لبنانية مزوّرة باسمه.
وبالتحقيق معه، اعترف بما نسب اليه.
وقد أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع مع المضبوطات المرجع المعني بناءً على إشارة القضاء المختصّ.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
ترويج
المخدّرات
لبنان
وشعبة
المعلومات
توقفه
بالجرم
المشهود
التالي
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
أمن الدولة يضبط مكملات غذائية مخصّصة للتنحيف منتهية الصلاحية... وختم مستودع الشركة بالشمع الأحمر!
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
2025-11-25
ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها
أمن وقضاء
2025-11-25
ينشط بترويج المخدّرات في جبل لبنان...وشعبة المعلومات أوقفته بالجرم المشهود وضبطت معه كمية كبيرة منها
0
أمن وقضاء
2025-11-09
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
أمن وقضاء
2025-11-09
ينشطان بترويج المخدرات في مناطق جبل لبنان... وشعبة المعلومات توقفهما بالجرم المشهود!
0
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
أمن وقضاء
2025-11-22
شعبة المعلومات أوقفت مروج مخدّرات بالجرم المشهود وبحقّه مذكّرتان عدليّتان بجرم ترويجها وتعاطيها
0
أمن وقضاء
2025-12-13
شعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود وهو يروّج المخدّرات في محلّة غادير – كسروان
أمن وقضاء
2025-12-13
شعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود وهو يروّج المخدّرات في محلّة غادير – كسروان
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:00
أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء
أمن وقضاء
07:00
أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء
0
أمن وقضاء
06:24
سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب
أمن وقضاء
06:24
سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب
0
أمن وقضاء
06:03
تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025
أمن وقضاء
06:03
تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025
0
أمن وقضاء
04:13
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
أمن وقضاء
04:13
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
2025-11-17
صندوق النقد الدولي يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا
أخبار دولية
2025-11-17
صندوق النقد الدولي يعتزم تنفيذ "برنامج تعاون مكثف" مع سوريا
0
أخبار لبنان
2025-10-30
الرئيس عون زوّد خمسة سفراء لبنانيين توجيهاته
أخبار لبنان
2025-10-30
الرئيس عون زوّد خمسة سفراء لبنانيين توجيهاته
0
خبر عاجل
2026-01-24
رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أؤكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار وأنا متفائل بأننا سنؤمن المبالغ المطلوبة
خبر عاجل
2026-01-24
رئيس الحكومة نواف سلام في ختام زيارته لفرنسا: أؤكد أن مؤتمر دعم الجيش والقوات المسلحة اللبنانية سيحصل في ٥ اذار وأنا متفائل بأننا سنؤمن المبالغ المطلوبة
0
اقتصاد
2026-01-29
بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية
اقتصاد
2026-01-29
بيان لوزارة الزراعة بشأن استيراد البطاطا المصرية
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
3
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More