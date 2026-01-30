الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
20
o
البقاع
11
o
الجنوب
19
o
الشمال
19
o
جبل لبنان
18
o
كسروان
21
o
متن
21
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
أمن وقضاء
2026-01-30 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
بعد أن انتشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلميذ برفقة والدته داخل إحدى المدارس، يقول فيه التلميذ إنه تعرّض لنوع من التعنيف على يد معلمته، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن التفتيش التربوي تحرّك فوراً وأجرى تحقيقًا في الأمر، كما أوفدت مديرية التعليم الأساسي في وزارة التربية، بتوجيه من الوزيرة ريما كرامي، موظفين اثنين إلى المدرسة، ورفعا تقريرًا إلى الوزارة بما حدث. وقد تبيّن أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين."
وأكد المكتب أن "وزارة التربية والتعليم العالي ستتخذ الإجراءات العقابية بحق المعلمة في حال ثبوت المخالفة، انطلاقًا من مبدأ عدم السماح بالتعرّض لأي تلميذ لأي نوع من أنواع التعنيف".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
التربية
تحقّق
فيديو
تعنيف
تلميذ:
اجراءات
عقابية
المخالفة
التالي
تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-24
وزارة الشباب بعد حادثة الطيران الشراعي: تدابير قانونية الاثنين في حال ثبوت مخالفة معايير السلامة
أخبار لبنان
2026-01-24
وزارة الشباب بعد حادثة الطيران الشراعي: تدابير قانونية الاثنين في حال ثبوت مخالفة معايير السلامة
0
أخبار لبنان
2026-01-16
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
أخبار لبنان
2026-01-16
تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة
0
أخبار لبنان
2026-01-07
اقرار موازنتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات..كنعان: التوظيف المخالف"خرب الدنيا"
أخبار لبنان
2026-01-07
اقرار موازنتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات..كنعان: التوظيف المخالف"خرب الدنيا"
0
آخر الأخبار
2025-11-08
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
آخر الأخبار
2025-11-08
فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
07:00
أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء
أمن وقضاء
07:00
أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء
0
أمن وقضاء
06:24
سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب
أمن وقضاء
06:24
سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب
0
أمن وقضاء
06:03
تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025
أمن وقضاء
06:03
تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025
0
أمن وقضاء
02:19
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
أمن وقضاء
02:19
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
صحف اليوم
00:08
الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها... (الأنباء الكويتية)
صحف اليوم
00:08
الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها... (الأنباء الكويتية)
0
أمن وقضاء
2026-01-20
الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز
أمن وقضاء
2026-01-20
الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز
0
آخر الأخبار
2025-12-28
الإخبارية السورية: غرق مجموعة مؤلفة من أحد عشر سوريًا أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بعد أن أجبرهم الجيش اللبناني على التوجه نحو مجرى نهر حدودي في وقت تشهد فيه المنطقة فيضانات شديدة
آخر الأخبار
2025-12-28
الإخبارية السورية: غرق مجموعة مؤلفة من أحد عشر سوريًا أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بعد أن أجبرهم الجيش اللبناني على التوجه نحو مجرى نهر حدودي في وقت تشهد فيه المنطقة فيضانات شديدة
0
منوعات
2026-01-25
"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!
منوعات
2026-01-25
"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
أخبار لبنان
16:18
جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل
0
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
أخبار لبنان
15:10
مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
تقارير نشرة الاخبار
14:16
لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة
0
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
تقارير نشرة الاخبار
14:11
جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان
0
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
تقارير نشرة الاخبار
14:05
حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
تقارير نشرة الاخبار
13:57
فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
تقارير نشرة الاخبار
13:56
تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
تقارير نشرة الاخبار
13:50
تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
تقارير نشرة الاخبار
13:46
احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
اقتصاد
02:08
ارتفاع في أسعار المحروقات...
2
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
منوعات
09:54
جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)
3
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
فنّ
14:55
بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)
4
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
حال الطقس
03:21
إليكم حال الطقس في لبنان...
5
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
فنّ
13:47
فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)
6
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
فنّ
08:37
خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!
7
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
أمن وقضاء
08:28
برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف
8
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
اقتصاد
05:16
الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More