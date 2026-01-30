الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
فيديو كليبات
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة

أمن وقضاء
2026-01-30 | 04:13
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
وزارة التربية تحقّق في فيديو عن تعنيف تلميذ: اجراءات عقابية في حال ثبوت المخالفة

بعد أن انتشر في الساعات الماضية على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لتلميذ برفقة والدته داخل إحدى المدارس، يقول فيه التلميذ إنه تعرّض لنوع من التعنيف على يد معلمته، أعلن المكتب الإعلامي في وزارة التربية والتعليم العالي أن التفتيش التربوي تحرّك فوراً وأجرى تحقيقًا في الأمر، كما أوفدت مديرية التعليم الأساسي في وزارة التربية، بتوجيه من الوزيرة ريما كرامي، موظفين اثنين إلى المدرسة، ورفعا تقريرًا إلى الوزارة بما حدث. وقد تبيّن أن الحادثة وقعت قبل نحو شهرين."

وأكد المكتب أن "وزارة التربية والتعليم العالي ستتخذ الإجراءات العقابية بحق المعلمة في حال ثبوت المخالفة، انطلاقًا من مبدأ عدم السماح بالتعرّض لأي تلميذ لأي نوع من أنواع التعنيف".

أخبار لبنان

أمن وقضاء

التربية

تحقّق

فيديو

تعنيف

تلميذ:

اجراءات

عقابية

المخالفة

LBCI التالي
تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025
ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-01-24

وزارة الشباب بعد حادثة الطيران الشراعي: تدابير قانونية الاثنين في حال ثبوت مخالفة معايير السلامة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-16

تعميم لوزارة السياحة : إجراءات صارمة بحق المؤسسات السياحية المخالِفة

LBCI
أخبار لبنان
2026-01-07

اقرار موازنتي التربية والثقافة مع تعليق بند تسديد السلفات..كنعان: التوظيف المخالف"خرب الدنيا"

LBCI
آخر الأخبار
2025-11-08

فيديو من وزارتي الخارجية والداخلية يشرح إجراءات تسجيل اللبنانيين في الخارج

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:00

أهالي الموقوفين اعتصموا في ساحة رياض الصلح... ومطالبة بتحقيق العدالة وتحسين أوضاع السجناء

LBCI
أمن وقضاء
06:24

سقوط صهريج مازوت عن جسر سليم سلام و الدفاع المدني يعمل على إزالة المازوت المتسرّب

LBCI
أمن وقضاء
06:03

تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025

LBCI
أمن وقضاء
02:19

ينشط في ترويج المخدّرات في جبل لبنان وشعبة المعلومات توقفه بالجرم المشهود

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
00:08

الانتخابات المقبلة تختلف عن سابقاتها... (الأنباء الكويتية)

LBCI
أمن وقضاء
2026-01-20

الجيش: تمارين تدريبية في العاقورة وعيون السيمان ووطى الجوز

LBCI
آخر الأخبار
2025-12-28

الإخبارية السورية: غرق مجموعة مؤلفة من أحد عشر سوريًا أثناء محاولتهم عبور الحدود اللبنانية باتجاه الأراضي السورية بعد أن أجبرهم الجيش اللبناني على التوجه نحو مجرى نهر حدودي في وقت تشهد فيه المنطقة فيضانات شديدة

LBCI
منوعات
2026-01-25

"تزوّجت أستاذي في المدرسة"... فرق العمر 40 عاماً وهذه قصتهما!

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
16:18

جابر للـLBCI: أنا ضد العشوائية والاثنين تفاهمنا مع العسكريين وانجزنا خطة عمل ومتفاجئ مما حصل

LBCI
أخبار لبنان
15:10

مجلس النواب أقر مشروع قانون موازنة العام 2026... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:16

لبنان وبريطانيا… فرص اقتصادية واستثمارية واعدة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:11

جلسة الموازنة تتحول لساحة خلاف سياسي تحت قبة البرلمان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:05

حي التنك في طَرابلسَ: مأساةٌ ومعاناةٌ يعاني منها السكّان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:57

فرنسا للبنان: Nous sommes là أو نحن هنا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:56

تحذيرات إسرائيلية: إيران قد تشن حربا شاملة… ومناورات أميركية تحاكي الرد السريع

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:50

تراجع تاريخي للدولار...هكذا يؤثّر عليك وعلى لبنان

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:46

احتجاجات بالتوزاي مع مناقشة الموازنة... هكذا تبدو الصورة أمام مدخل مجلس النواب

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
اقتصاد
02:08

ارتفاع في أسعار المحروقات...

LBCI
منوعات
09:54

جوارب دانتيل سوداء تُشعل الجدل على BBC… إليكم ما حصل مع مذيعة الطقس على الهواء (فيديو)

LBCI
فنّ
14:55

بعد مقتل الفنانة السورية هدى شعراوي... توقيف الخادمة ونشر أول صورة لها (صورة)

LBCI
حال الطقس
03:21

إليكم حال الطقس في لبنان...

LBCI
فنّ
13:47

فنانة لبنانية تخرج عن صمتها... هكذا ردّت على الانتقادات المتعلقة بمظهرها (فيديو)

LBCI
فنّ
08:37

خبر صادم يهز الوسط الفني... العثور على الفنانة هدى الشعراوي جثة داخل منزلها في دمشق!

LBCI
أمن وقضاء
08:28

برصيده أكثر من 400 عملية سلب ونشل وسرقة... قوى الأمن تعمّم صورة موقوف

LBCI
اقتصاد
05:16

الذهب يتراجع إلى ما دون 5000 دولار للأونصة

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More