تعميم لوزير المالية بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025

أصدر وزير المالية ياسين جابر تعميماً يتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025.



وجاء فيه أنه "عطفاً على التعميم رقم 4932/ص1 تاريخ 29/12/2025 والمتعلق بتمديد مفعول بيانات القيم التأجيرية الصادرة خلال العام 2025 لغاية 30/1/2026 ضمناً، تعتبر بيانات القيم التأجيرية عن العام 2025 والصادرة قبل 31/1/2026 صالحة لإنجاز المعاملات العقارية شرط أن تسدد الرسوم المتوجبة عنها قبل تاريخ 6/2/2026".