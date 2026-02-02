قوى الأمن: توقيف مروّجي مخدّرات في جبل لبنان في محلّة الدّورة

أعلنت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي أنه، بعد توافر معطيات لشعبة المعلومات حول قيام شخص مجهول بترويج المخدرات في مختلف مناطق جبل لبنان، تمكّنت الشعبة من تحديد هويّته، وهو المدعو ج. د. (مواليد عام 2000، لبناني).



وأكدت المديرية أنه بتاريخ 14- 01- 2026، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الدورة أثناء قيامه بترويج المخدِّرات على متن دراجة آلية نوع سويت لون أبيض تم ضبطها.



وأوضحت أنه بتفتيشه والدراجة، عُثِرَ على:



-5 علب بلاستيكية مدوّن عليها 100 دولار، بداخلها مادّة يرجَّح أنها مخدِّرات



-12 طبة بلاستيكية بداخلها مادة يرجّح أنها كوكايين



– 4 مظاريف ورقية مدوّن عليها 100 دولار



-هاتف خلوي ومبلغ مالي



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



في سياق متّصل، لفتت المديرية الى أن عناصر الشعبة تمكّنت من تحديد هويّة مروّج مخدّرات آخر ينشط في مناطق جبل لبنان، وهو المدعو ش. ح. (مواليد عام 1985، لبناني).



وأشارت الى أنه، بتاريخ 17-01-2026، أوقفته إحدى دوريات الشعبة بالجرم المشهود في محلة الدورة أثناء قيامه بترويج المخدِّرات على متن سيارة نوع مرسيدس لون فضي تم ضبطها.



وذكرت أنه بتفتيشه والسيارة عُثِرَ على:



-77 ورقة بيضاء بداخلها مادة بيضاء



-كيس نايلون صغير بداخله مادة الماريجوانا



-كيس نايلون صغير بداخله مادة حشيشة الكيف



-ورق لف سجائر، ومبلغ مالي



وبالتحقيق معه، اعترف بما نُسِبَ إليه.



وأكدت المديرية أن المقتضى القانوني أجري بحقّهما، وأودعا مع المضبوطات المرجع المعني، بناءً على إشارة القضاء المُختصّ.





