إضراب تام في ادارات سرايا صيدا

عم الإضراب إدارات سرايا صيدا ، ففي الشؤون كان تسيير الطارئ من الامور سيد الموقف، تبعها السجل العقاري بإنجاز معاملات القيمة التأجيرية المرتبطة بمهل محددة، كذلك تعاونية الموظفين أبقت استجابتها للملح والضروري، أما في التنظيم المدني والمالية، المساحة، النفوس، الصحة، المنطقة التربوية، الأشغال، الاقتصاد، الصناعة، الزراعة، العمل، تنفيذ المياه، مؤسسة الإسكان، وحاضنتهم محافظة الجنوب فالتزم الموظفون المكاتب واغلقوا البوابات منعاً لاستقبال المعاملات.