العثور على جثة امرأة سورية في مجرى النهر الكبير - العريضة

عقب تلقّي غرفة عمليات المديرية العامة للدفاع المدني ظهر يوم الخميس الماضي بلاغًا عن سقوط امرأة من الجنسية السورية في مجرى النهر الكبير – العريضة في الساعة العاشرة صباحاً من تاريخ ٢٠٢٦/١/٢٩، نفّذت فرق الدفاع المدني عمليات بحث متواصلة على طول مجرى النهر وفي المناطق المحيطة على مدى خمسة أيام متتالية، إلى أن عثرت في الساعة الحادية عشرة من قبل ظهر اليوم على جثة المرأة، وقد جرفتها مياه النهر لمسافة تُقدَّر بحوالي ١٢ كيلومترًا عن الموقع الذي سقطت فيه.