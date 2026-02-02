أدرعي: قضينا على عنصر مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله

أعلن المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي أن الجيش الإسرائيلي قضى على عنصر مركزي في وحدة الدفاع الجوي لحزب الله.



وقال عبر "إكس": "هاجم الجيش الإسرائيلي أمس في منطقة حروف بجنوب لبنان وقضى على المدعو علي الهادي الحاقاني المسؤول في وحدة الدفاع الجوي بحزب الله. وكان الحاقاني مسؤولًا في الفترة الأخيرة عن محاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية تابعة لوحدة الدفاع الجوي لحزب الله".



وأضاف: "في غارة أخرى نفذت في وقت سابق اليوم في منطقة أنصارية بجنوب لبنان قضى الجيش الإسرائيلي على عنصر كان يهم بمحاولات اعادة اعمار بنى تحتية عسكرية لحزب الله".