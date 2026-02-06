الأخبار
انتحل صفة أمنية وسلب مواطنين... أمن الدولة عممت صورته
أمن وقضاء
2026-02-06 | 07:26
انتحل صفة أمنية وسلب مواطنين... أمن الدولة عممت صورته
أوقفت مديرية الجنوب الإقليمية في أمن الدولة – مكتب الزهراني بتاريخ ٥/٢/٢٠٢٦، اللبناني (ح.ع.) في تفاحتا، لقيامه بأعمال سلب وسرقة منتحلاً صفة أمنية، بالإشتراك مع اللبناني (م.س.) المتواري عن الأنظار، والملاحق ببلاغات عدلية.
وإذ تعمّم المديرية العامة لأمن الدولة، بناء لإشارة القضاء المختص، صورة الموقوف وأوصاف سيارته: بي. ام. دبليو، لون فضي، تحمل اللوحة رقم ٤٨٤٢٩٠ ب، تطلب من جميع الذين وقعوا ضحية أعماله أو تعرّفوا إليه، الحضور إلى مكتب أمن الدولة في الزهراني، الكائن بالقرب من مصفاة نفط الزهراني، أو الاتصال على الرقم 71924691، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
أمنية
مواطنين...
الدولة
صورته
