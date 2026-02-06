توقيف شخصين روّجا المخدّرات في الشّويفات وذوق مصبح...

توافرت معلومات لمفرزة استقصاء جبل لبنان في وحدة الدرك الإقليمي حول قيام شخص يستقلّ دراجة آليّة بترويج المخدرات في محلة الشويفات.



بتاريخ 22-01-2026، وبنتيجة المتابعة، قامت دوريّة من المفرزة بتوقيفه على متن درّاجة آليّة، بالقرب من معمل غندور في الشّويفات. وتبيّن أنه يُدعى ع. ن. (مواليد عام 2002، لبناني).



بتفتيشه والدرّاجة، ضبط بحوزته



- طبة صغيرة بداخلها مادة بيضاء اللون مغلفة بالنايلون عليها طبعة الدولفين



- مبلغ يُقارب الـ3،900 دولار أميركي من فئات مختلفة، ومبلغ 5،700،000 ل. ل.، و4 أوراق نقديّة مزوّرة من فئة الـ100 دولار أميركي، وهاتف خلوي.



وفي سياق متّصل، توافرت معلومات للمفرزة عينها حول قيام شخص بترويج المخدّرات في محلة ذوق مصبح، على متن دراجة آلية.



بنتيجة التحرّيات والاستقصاءات المكثفة التي أجرتها عناصر المفرزة، توصّلت إلى معرفة هويّـته، وتوقيفه بعملية نوعية فجر تاريخ 02-02-2026 في المحلّة المذكورة، على متن دراجة آلية. وتبيّن أنه يُدعى ع. ر. (مواليد عام 2003، سوري بحسب أقواله).



وبتفتيشه والدرّاجة، عثر على



-17 طبة بلاستيكية بداخلها مادة مخدّرة لون أبيض، يرجّح أنها “كوكايين”



- قرص من مادة حشيشة الكيف



- هاتف خلويّ، ودفتر لف



وأودع الموقوفان والدرّاجتان والمضبوطات القطعة المعنيّة، لإجراء المقتضى القانوني، بناءً على إشارة القضاء المختصّ.