الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
جدل
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...

أمن وقضاء
2026-02-06 | 09:34
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
3min
هذا ما تضمّنته زيارة قائد الجيش إلى واشنطن...

زار قائد الجيش العماد رودولف هيكل الولايات المتحدة الأميركية بين الثاني والخامس من شهر شباط 2026، بدعوة رسمية من قيادة هيئة الأركان المشتركة الأميركية، وذلك في إطار تعزيز العلاقات العسكرية والأمنية بين لبنان والولايات المتحدة الأميركية، واستكمال الحوارات بين قيادتَي الجيشَين، بما يندرج ضمن سياق التشاور والتنسيق المستمرَّين مع الشركاء الدوليين.

وخلال الزيارة، عقد العماد هيكل سلسلة لقاءات رفيعة المستوى مع مستشارين من البيت الأبيض ومسؤولين في وزارتَي الدفاع والخارجية إضافةً إلى أعضاء من مجلس الشيوخ وأعضاء من مجلس النواب ومن مجلس الأمن القومي ومسؤولين عسكريين وأمنيين، جرى خلالها بحث سبل تعزيز التعاون العسكري ودعم قدرات الجيش، فضلًا عن مناقشة المستجدات الأمنية على صعيد المنطقة، والتحديات الراهنة التي يواجهها لبنان، ودور الجيش في ضمان الأمن والاستقرار وصون سيادة الدولة وسلامة أراضيها، والحفاظ على السلم الأهلي في ظل خصوصية الوضع الداخلي وحساسيته في البلاد.

وفي هذا الإطار، التقى العماد هيكل رئيس هيئة الأركان المشتركة الأميركية الجنرال Dan Caine في واشنطن، حيث جرى التداول في الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة وسبل تطوير التعاون بين الجيشَين اللبناني والأميركي.

وكان قائد الجيش قد استهل زيارته بلقاء قائد القيادة المركزية في الجيش الأميركي Admiral Charles B. Cooper وقائد القيادة المركزية للقوات البحرية الأميركية (Marcent) ورئيس لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية   (Mechanism)  الجنرال الأميركي Joseph Clearfield في مقر قيادة المنطقة المركزية في Tampa، حيث تناولت المباحثات أُطر التنسيق لمواجهة التهديدات التي يتعرّض لها لبنان وسط التحولات الراهنة، والتطورات الأمنية عند الحدود الجنوبية وآلية دعم الجيش لتعزيز قدراته في المرحلة المقبلة.

وقد أعرب العماد هيكل خلال هذه اللقاءات عن تقديره وشكره للسلطات الأميركية في سعيها المستمر من أجل تحسين إمكانات مختلف الوحدات العسكرية.

من جهة أخرى، رحّبت السلطات الأميركية بهذه الزيارة وأشاد المسؤولون الأميركيون بالعمل الجاد للجيش في تطبيق القوانين الدولية وتنفيذ خطته في قطاع جنوب الليطاني بوصفه المؤسسة الضامنة للأمن والاستقرار في لبنان. كما أكد الجانب الأميركي مواصلة دعم الجيش وتأمين المتطلبات اللازمة لإنجاز مهماته بنجاح على كامل الأراضي اللبنانية بهدف تعزيز دور لبنان في المنطقة وحمايته من التداعيات الإقليمية.

كذلك التقى قائد الجيش في السفارة اللبنانية في واشنطن مواطنين من الجالية اللبنانية في الولايات المتحدة الأميركية مؤكدًا لهم أنّ الإيمان بتعافي لبنان لن يحصل إلا بتضافر جهود الجميع لا سيّما المغتربين منها، سعيًا نحو تقدم لبنان، ومشيرًا إلى أنّ الجيش يعمل بخطًى ثابتة من أجل مستقبل واعد.

وتندرج هذه الزيارة في إطار التواصل مع الشركاء الدوليين، بما يخدم مصلحة لبنان والمؤسسة العسكرية ويعزز قدرتها على القيام بواجباتها الوطنية وبسط سلطة الدولة على جميع الأراضي اللبنانية.

أخبار لبنان

أمن وقضاء

تضمّنته

زيارة

الجيش

واشنطن...

توقيف شخصين روّجا المخدّرات في الشّويفات وذوق مصبح...
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
صحف اليوم
2026-02-05

هذا ما أكّده قائد الجيش خلال لقاءاته في واشنطن (الأخبار)

LBCI
أخبار لبنان
2025-12-08

السفير الأميركيّ لدى لبنان: اتصالات لعودة زيارة قائد الجيش إلى واشنطن

LBCI
صحف اليوم
2025-11-19

قائد الجيش يرجئ زيارته إلى واشنطن "ريثما تتضح الأمور"... هذا ما قالته مصادر عسكرية لـ"الشرق الأوسط"

LBCI
خبر عاجل
2026-02-01

معلومات الـLBCI: قائد الجيش يلتقي مسؤولين بارزين في الكونغرس الأميركي خلال زيارته إلى واشنطن

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
07:30

توقيف شخصين روّجا المخدّرات في الشّويفات وذوق مصبح...

LBCI
أمن وقضاء
07:26

انتحل صفة أمنية وسلب مواطنين... أمن الدولة عممت صورته

LBCI
أمن وقضاء
03:55

ضبط لحوم فاسدة وختم مستودع بالشمع الأحمر في صور

LBCI
أمن وقضاء
03:32

اقتحم منزلا وسلب منه مبلغا ماليا... وشعبة المعلومات تُلقي القبض عليه

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
17:42

"ليلة الأرز" في السعودية… صورة لبنانية مميّزة يقدّمها عاصي الحلاني وكارول سماحة وراغب علامة (فيديو)

LBCI
فنّ
2026-01-18

نجما مسلسل "Squid Game" في موقف محرج على مسرح Joy Awards 2026... مغلف مغلق بإحكام وكلمات غير مفهومة!

LBCI
حال الطقس
2025-12-30

منخفض جوي يضرب لبنان.... رياح عاتية وامطار غزيرة

LBCI
أخبار دولية
12:27

البيت الأبيض يسحب فيديو ترامب المسيء لأوباما ويقول إنه نُشر "من طريق الخطأ"

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:40

لبنان يعيد رسم صورته في السياحة الطبية

LBCI
رياضة
13:38

العين على افتتاح الالعاب الاولمبية الشتوية الليلة… ولبنان في قلب الحدث

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

بارو في بيروت تحضيراً لموتمر دعم الجيش ولتهيئة الأرضية لمؤتمر لدعم لبنان وإعادة الإعمار

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

الـLBCI تسرد ما جرى بين قائد الجيش رودولف هيكل والسيناتور الاميركي ليندسي غراهام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الموقف الأميركي بعد جولة المفاوضات الأولى مع ايران...

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

الجيش الاسرائيلي يعلن أنه في حالة إستعداد للدفاع والهجوم ومصادقة على تنفيذ عمليات ضد إيران... اليكم التفاصيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

إلى أي مدى يمكن أن يذهب الجانب الإيراني في المفاوضات وما هو حجم التنازلات التي يمكن أن يقدمها؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:24

فضل شاكر للصحافيين: افتراء وكذب...وطيف السيد هاشم صفي الدين يحضر في محكمة الجنايات

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:21

٣٠٠ محكوم سوري إلى سوريا

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أخبار لبنان
02:17

ليندسي غراهام ينهي لقاءه مع قائد الجيش... وهذا ما حصل

LBCI
أخبار لبنان
09:55

رجّي: تخفيض رسوم جواز السفر البيومتري 50% وإعفاء معاملات الوفاة والشهادات من الرسوم

LBCI
حال الطقس
01:35

الطقس يتقلب قليلا قبل أن يتحول الى ممطر غدا

LBCI
خبر عاجل
10:09

مصادر مطلعة لرويترز: حزب الله يقبل استقالة المسؤول البارز فيه وفيق صفا

LBCI
أخبار لبنان
05:53

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة أرضية بقوة 2.5 درجات ضربت العاقورة ليلاً

LBCI
أخبار لبنان
07:17

الداخلية تعلن أعداد الناخبين المقيمين وغير المقيمين وتوزيعهم على الدوائر والبلدان

LBCI
أخبار لبنان
02:29

الرئيس عون استقبل السفير الأميركي... وهذا ما جرى بحثه

LBCI
اقتصاد
02:34

ارتفاع بأسعار المحروقات... إليكم الجدول الجديد

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More