وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة

أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة أن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان على نفقة الوزارة مئة في المئة.ويتابع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة منذ لحظة حصول الحادث، بالتنسيق مع الجهات الاسعافية المعنية تطورات أعمال رفع الانقاض التي لا تزال مستمرة لإنقاذ الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.