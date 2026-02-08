الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
مرحبا دولة
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
18
o
البقاع
12
o
الجنوب
18
o
الشمال
18
o
جبل لبنان
16
o
كسروان
19
o
متن
19
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة
أمن وقضاء
2026-02-08 | 10:19
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
وزير الصحة أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في التبانة
أعلن المكتب الاعلامي في وزارة الصحة العامة أن وزير الصحة العامة الدكتور ركان ناصر الدين أعطى توجيهاته بمعالجة الجرحى المصابين نتيجة انهيار المبنى في منطقة التبانة في مدينة طرابلس شمال لبنان على نفقة الوزارة مئة في المئة.
ويتابع مركز عمليات طوارئ الصحة العامة التابع للوزارة منذ لحظة حصول الحادث، بالتنسيق مع الجهات الاسعافية المعنية تطورات أعمال رفع الانقاض التي لا تزال مستمرة لإنقاذ الذين لا يزالون عالقين تحت الانقاض.
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الصحة
توجيهاته
بمعالجة
الجرحى
المصابين
نتيجة
انهيار
المبنى
التبانة
التالي
الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
2026-01-24
وزير الصحة: لمعالجة جرحى انهيار مبنى القبة على نفقة وزارة الصحة
أخبار لبنان
2026-01-24
وزير الصحة: لمعالجة جرحى انهيار مبنى القبة على نفقة وزارة الصحة
0
أمن وقضاء
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
أمن وقضاء
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة... هذه المعلومات الأولية
0
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
خبر عاجل
2026-02-08
إنهيار مبنى في التبانة - طرابلس
0
آخر الأخبار
2026-02-08
الإنهيار الذي حصل في التبانة هو لمبنيين متلاصقين وليس لمبنى واحد
آخر الأخبار
2026-02-08
الإنهيار الذي حصل في التبانة هو لمبنيين متلاصقين وليس لمبنى واحد
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
أمن وقضاء
09:21
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
0
أمن وقضاء
07:25
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2,6 تضرب منطقة الخيام - مرجعيون
أمن وقضاء
07:25
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2,6 تضرب منطقة الخيام - مرجعيون
0
أمن وقضاء
06:39
بلدية القلمون تطلب إخلاء مبنى بالنورث
أمن وقضاء
06:39
بلدية القلمون تطلب إخلاء مبنى بالنورث
0
خبر عاجل
06:35
مجلس الإنماء والإعمار ينفي معلومات ترميم المبنى الذي انهار البارحة في طرابلس
خبر عاجل
06:35
مجلس الإنماء والإعمار ينفي معلومات ترميم المبنى الذي انهار البارحة في طرابلس
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-13
تلفزيون نقلا عن ترامب: سنتخذ إجراءات قوية جدًا إذا أعدمت إيران محتجين
آخر الأخبار
2026-01-13
تلفزيون نقلا عن ترامب: سنتخذ إجراءات قوية جدًا إذا أعدمت إيران محتجين
0
أخبار دولية
2026-01-21
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
أخبار دولية
2026-01-21
الفاتيكان: ترامب وجه دعوة للبابا لاوون للانضمام إلى "مجلس السلام"
0
موضة وجمال
2026-01-21
"صديقتي الصغيرة"... جيجي حديد تفاجئ الجمهور بصور نادرة لابنتها "خاي"
موضة وجمال
2026-01-21
"صديقتي الصغيرة"... جيجي حديد تفاجئ الجمهور بصور نادرة لابنتها "خاي"
0
اخبار البرامج
2026-01-01
برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)
اخبار البرامج
2026-01-01
برج الدلو 2026: سنة الانتفاضات والفرص القيمة... والابتعاد عن التوتر (فيديو)
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
تقارير نشرة الاخبار
09:12
من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب
0
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
تقارير نشرة الاخبار
08:41
موسمُ السياحةِ الشّتوية في لبنان: أرقامٌ لافتة من حيث الوافدين والانتشار
0
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
تقارير نشرة الاخبار
07:45
يوم حزين في طرابلس... إليكم آخر المستجدات من موقع المبنى المنهار
0
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
أخبار دولية
07:15
الرئيس الإيراني يحذر من استخدام لغة أو تصريحات قد تُسيء إلى قادة ومسؤولي الدول المجاورة
0
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
أخبار لبنان
07:12
الراعي: نصلّي من أجل جميع المسؤولين كي تُنار قلوبهم بالحكمة وتُسند خطواتهم بروح المسؤولية
0
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
أخبار دولية
06:46
خامنئي يدعو الإيرانيين إلى "الصمود": لإحباط مخططات العدو
0
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
أخبار لبنان
03:29
قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب
0
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
أخبار لبنان
03:25
ليلة طويلة عاشتها طرابلس... وهذا ما قاله صاحب أحد المحال التجارية في المبنى المنهار للـLBCI
0
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
أخبار دولية
02:45
الرئيس الإسرائيلي يبدأ زيارة لأستراليا لتكريم ضحايا هجوم بونداي
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
أخبار لبنان
00:21
المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا
2
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
حال الطقس
01:20
استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع
3
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
رياضة
03:44
وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية
4
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
خبر عاجل
16:08
عماد خريش للـLBCI: تم انتشال 15 ضحية من بينهم 6 على قيد الحياة
5
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
خبر عاجل
01:30
أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان
6
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
خبر عاجل
00:34
تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي
7
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
خبر عاجل
01:38
الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى
8
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
أخبار لبنان
12:57
كرامي يرد على تصريح وزيرة الشؤون الاجتماعية...
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More