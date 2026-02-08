الحجار طلب من الدفاع المدني وقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما للتوجّه فورًا إلى التبانة

طلب وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار بشكل فوري من المديرية العامة للدفاع المدني والمديرية العامة لقوى الأمن الداخلي إعطاء التوجيهات العاجلة لفرقهما الميدانية للتوجّه فورًا إلى موقع المبنى المنهار في منطقة التبانة في طرابلس، والمشاركة في عمليات البحث والإنقاذ.



كما شدّد الوزير الحجار على ضرورة تكثيف الجهود الميدانية لتحديد مصير الأشخاص الموجودين تحت الركام، واتخاذ كل التدابير الاحترازية اللازمة لضمان سلامة المواطنين في محيط موقع المبنى المنهار.