بلدية القلمون تطلب إخلاء مبنى بالنورث

طلبت بلدية القلمون من سكان مجمع سكني يؤوي اكثر من 200 من مغادرة المبنى، في محلة النورث، بعد حصول تشققات وتصدعات في الاعمدة وفي البنية الباطونية التحتية.



وفيما ابدى عدد من السكان اعتراضهم لعدم توافر البدائل، قال اهالي المنطقة ان المبنى مهدد بالفعل، وانهم لا يرغبون برؤية مبنى جديد يسقط على سكانه.