المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2,6 تضرب منطقة الخيام - مرجعيون

أفاد المركز الوطني للجيوفيزياء التابع للمجلس الوطني للبحوث العلمية أنه "سجّل عند الساعة 12:59 بالتوقيت المحلي من بعد ظهر اليوم الإثنين الواقع فيه 9 شباط 2026 هزة أرضية بقوة 2.6 على مقياس ريختر حدد موقعها في منطقة الخيام - قضاء مرجعيون".

