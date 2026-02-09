إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى

أقفل تجار الذهب والصاغة في طرابلس سوق الصاغة اليوم، تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء انهيار المبنى في المدينة.وشارك المعتصمون في وقفة احتجاجية داخل السوق، حيث ألقى رئيس نقابة صائغي ومجوهري طرابلس والشمال النقيب خالد النمل، كلمة أكد فيها أن "هذه الخطوة تأتي وفاء لأرواح الضحايا ودعما لعائلاتهم في محنتهم".كما تحدث رئيس جمعية "تجار الذهب في طرابلس والشمال" مروان الحجار، مشددا على أن "التضامن واجب إنساني وأخلاقي، وأن المجتمع الطرابلسي يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الكارثة الأليمة".