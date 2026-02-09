الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
عشرين 30
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى

أمن وقضاء
2026-02-09 | 09:21
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
إقفال سوق الصاغة في طرابلس تضامنا مع ضحايا انهيار المبنى

أقفل تجار الذهب والصاغة في طرابلس سوق الصاغة اليوم، تعبيرا عن تضامنهم مع أهالي الشهداء والجرحى الذين سقطوا جراء انهيار المبنى في المدينة.

وشارك المعتصمون في وقفة احتجاجية داخل السوق، حيث ألقى رئيس نقابة صائغي ومجوهري طرابلس والشمال النقيب خالد النمل، كلمة أكد فيها أن "هذه الخطوة تأتي وفاء لأرواح الضحايا ودعما لعائلاتهم في محنتهم".

كما تحدث رئيس جمعية "تجار الذهب في طرابلس والشمال" مروان الحجار، مشددا على أن "التضامن واجب إنساني وأخلاقي، وأن المجتمع الطرابلسي يقف صفا واحدا في مواجهة هذه الكارثة الأليمة".
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الصاغة

طرابلس

تضامنا

ضحايا

انهيار

المبنى

LBCI التالي
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2,6 تضرب منطقة الخيام - مرجعيون
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
2026-02-08

نصار طلب فتح تحقيقات فورية لكشف ملابسات حادث انهيار المبنى في طرابلس

LBCI
أخبار لبنان
2026-02-08

الخير: ليس قضاءً وقدراً إنهيار المبنى في طرابلس بل جريمة موصوفة بالاهمال والاستهتار بأرواح الناس

LBCI
أخبار لبنان
03:29

قداس مار مارون بلا موسيقى وتشريفات تضامنا مع معاناة أبناء طرابلس وتعاطفا مع أبناء الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أمن وقضاء
11:02

تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون

LBCI
أمن وقضاء
07:25

المركز الوطني للجيوفيزياء: هزة بقوة 2,6 تضرب منطقة الخيام - مرجعيون

LBCI
أمن وقضاء
06:39

بلدية القلمون تطلب إخلاء مبنى بالنورث

LBCI
خبر عاجل
06:35

مجلس الإنماء والإعمار ينفي معلومات ترميم المبنى الذي انهار البارحة في طرابلس

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
15:02

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين لـ "عشرين 30": هناك تراجع في التوريث السياسي إذ إنّ 16 نائبًا في البرلمان الحالي وصلوا عبر الوراثة السياسية مقابل 22 نائبًا في الدورة السابقة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان… اختطاف عطوي وتعزيز قدراتها ضد إيران

LBCI
آخر الأخبار
16:56

الحدث: تحطم مروحية في قاعدة السارة بليبيا ومقتل 5 أشخاص كانوا على متنها

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

إيران بين مسقط وطهران: تفاوضٌ مرن في الخارج وقبضةٌ مشدودة في الداخل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:41

بعد انهيار مبنيين: هل تكفي دراسة الـ105 بنايات الخطرة في طرابلس؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:38

طرابلس في سباق مع الزمن… قبل أن تتحوّل المنازل إلى قبور

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:37

في طرابلس: حكايات تحت الركام ووجوه لا تنسى

LBCI
مقدمة نشرة الاخبار
13:34

مقدمة النشرة المسائية 09-02-2026

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

في السوبر بول: حين يتحوّل الـ halftime show إلى رسالة هويّة وانتماء

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:27

مار مارون بين البروتوكول والرموز

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

إسرائيل تكثف عملياتها في لبنان… اختطاف عطوي وتعزيز قدراتها ضد إيران

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:19

تحد جديد يواجه طرابلس: إيواء مشردي الأبنية المنهارة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
حال الطقس
01:20

استقرار جوي اليوم وغدا يليه منخفض جوي سريع

LBCI
أخبار لبنان
14:23

القيادة المركزية الأميركية: نهنّئ الجيش اللبناني على اكتشاف نفق تابع لحزب الله..وتفكيكه يعزّز الاستقرار في لبنان والمنطقة

LBCI
أخبار لبنان
00:21

المدير العام للدفاع المدني يؤكد للـLBCI أن عمليات البحث والإنقاذ مستمرة بطرابلس... إليكم حصيلة الضحايا

LBCI
رياضة
03:44

وزارة الشباب تنعى شابين توفيا خلال مشاركتهما في أنشطة رياضية

LBCI
خبر عاجل
01:30

أدرعي: قوات الفرقة 210 اعتقلت عنصرا بارزا في الجماعة الاسلامية في جنوب لبنان

LBCI
خبر عاجل
00:34

تسلل قوة إسرائيلية في منتصف الليل الى بلدة الهبارية قرب شبعا حيث عمدت الى اختطاف أحد كوادر الجماعة الاسلامية ويدعى عطوي عطوي

LBCI
خبر عاجل
01:38

الجماعة الإسلامية تشجب خطف مسؤولها في منطقة حاصبيا مرجعيون: للعمل على إطلاق عطوي وكل الأسرى

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
09:12

من باب التبانة… مبنى مهدد بالانهيار والسكان في حالة تأهب

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More