تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون

أمن وقضاء
2026-02-09 | 11:02
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون
0min
تدابير سير اعتبارًا من مساء اليوم 9-2-2026 على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون

أعلنت المديرية العامّة لقوى الأمن الدّاخلي أن إحدى الشركات المتعهّدة ستقوم بتنفيذ أعمال "زرع مسامير عاكسة للنور" على الأوتوستراد الشرقي الممتدّ من نهر إبراهيم حتّى المدفون، اعتبارًا من الساعة 22:00 من مساء 9-02-2026 ولغاية الساعة 05:00 من فجر اليوم التالي، وذلك يوميًّا حتّى الانتهاء، باستثناء يومي السبت والأحد.

وأوضحت المديرية أن هذه الأعمال ستؤدّي إلى تحويل السير على الطّريق البحريّة، عند الحاجة.

وطلبت من المواطنين أخذ العِلم، والتّقيّد بتوجيهات عناصر قوى الأمن الدّاخلي وإرشاداتهم، وبلافتات السّير التوجيهيّة، تسهيلًا لحركة المرور ومنعًا للازدحام.

أخبار لبنان

آخر الأخبار

أمن وقضاء

اعتبارًا

اليوم

9-2-2026

الأوتوستراد

الشرقي

الممتدّ

إبراهيم

المدفون

