الجيش يوقف مروجي مخدرات في حارة حريك والضاحية وجونيه ويصادر أسلحة ومخدرات

أعلنت قيادة الجيش أن دورية من مديرية المخابرات في منطقتي حارة حريك وحي السلم - الضاحية الجنوبية أوقفت المواطنين (ي.م.) و(ع.ط.)، لارتكابهما جرائم مختلفة منها: إطلاق النار وإصابة أحد الأشخاص، تعاطي المخدرات وترويجها، الاتجار بالأسلحة الحربية.



وأوضحت أنها ضبطت في حوزتهما كمية من المخدرات ومسدسين حربيين.



كذلك، ذكرت القيادة أن دورية أخرى من المديرية في منطقة المعاملتين - جونيه أوقفت المواطن (ا.س.) لترويجه المخدرات، وضبطت في حوزته كمية كبيرة منها ومسدسا حربيا.



وأكدت أن المضبوطات سلمت وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.