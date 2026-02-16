الجيش: عملية دهم وضبط كمية كبيرة من المخدرات ومبلغ مالي مزوّر

دهمت دورية من مديرية المخابرات في منطقة الليلكي – الضاحية الجنوبية شقة تُستخدم لتخزين المخدرات تمهيدًا لترويجها، وضبطت كمية كبيرة منها، بالإضافة إلى مواد أولية تُستعمَل لتصنيعها ومبلغ مالي مزوّر.

وسُلّمت المضبوطات وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص.