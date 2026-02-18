الجيش: تفجير ذخائر في بليدا

أعلنت قيادة الجيش أنه، بتاريخ 18-02-2026، ما بين الساعة 9:00 والساعة 11:00، ستقوم وحدة من قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان - اليونيفيل، بتفجير ذخائر غير منفجرة في بلدة بليدا - مرجعيون.