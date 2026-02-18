الأمن العام: تعديل رسوم المعاملات بموجب موازنة 2026

إنفاذاً للقانون رقم 40 تاريخ 10/02/2026 (الموازنة العامة للعام 2026)، تعدّلت قيمة الرسوم التي تستوفيها المديرية العامة للأمن العام عن المعاملات التي تتولّى إنجازها وفقاً للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء.



للإطلاع على كافة الرسوم الجديدة، مراجعة موقع المديرية العامة للأمن العام على شبكة الإنترنت ووسائل التواصل الإجتماعية.



https://www.general-security.gov.lb/ar/posts/525



https://www.instagram.com/dgsglb



https://www.facebook.com/DGSGLB



https://x.com/DGSGLB



أو مراجعة Call Center على الرقم ۱۷۱۷.