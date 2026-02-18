الأخبار
تعميم صورة مطلوبة بجرم سرقة وفرار... هل من يعرف شيئًا عنها؟

2026-02-18 | 05:07
تعميم صورة مطلوبة بجرم سرقة وفرار... هل من يعرف شيئًا عنها؟

بتاريخ 16-2-2026، ادّعى المواطن (ر. س.) لدى مخفر قبّيع في وحدة الدّرك الإقليمي، أن العاملة المنزلية لديه، وتُدعى ن. س. أ.  (مواليد عام 2005، إثيوبيّة الجنسيّة) قد أقدمت، خلال ليل التّاريخ ذاته، على سرقة مبلغ مالي، ولاذت بالفرار إلى جهةٍ مجهولة.

لذلك، وبناءً على إشارة القضاء المختص، عمِّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي صورتها، وطلبت مِمَّن يعرفون شيئًا عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بالمخفر المذكور على الرقم: 370963-05 للإدلاء بما لديهم من معلومات. علمًا بأن كل من يُسهِم في إعطاء أي معلومة يبقى اسمه طيّ الكتمان، وفقًا للقانون.

