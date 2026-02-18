غرفة بيروت وجبل لبنان تقدم ثلاث سيارات للمجلس الأعلى للجمارك لمساندة جهود إدارة الجمارك في مكافحة التهريب

أعلنت غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان، في بيان، انها "في خطوة داعمة لجهود مكافحة التهريب، قدّمت، وفي إطار إلتزامها بالمسؤولية الإجتماعية، ثلاث سيارات إلى المجلس الأعلى للجمارك، في مبادرة تهدف إلى المساهمة في تعزيز قدرات الجمارك في ضبط ومكافحة التهريب.



وفي هذا الإطار، زار رئيس الهيئات الاقتصادية رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان الوزير السابق محمد شقير، يرافقه عضو مجلس إدارة الغرفة الأستاذ صلاح عسيران، رئيس المجلس الأعلى للجمارك العميد مصباح خليل خليل، بحضور عضوي المجلس السيد شربل خليل والسيد لؤاي الحاج سعادة.



وتوجّه العميد خليل بالشكر إلى شقير وغرفة بيروت وجبل لبنان على هذه المبادرة الهامة جداً، مشيراً إلى أنها ستساعد الجمارك في أداء إحدى أبرز مهامها، وهي ضبط التهريب. كما عرض الإجراءات الإصلاحية التي ينفذها المجلس الأعلى للجمارك بهدف تفعيل دوره على مختلف المستويات، ولا سيما في ما يتعلق بزيادة الإيرادات ومكافحة التهريب.

من جهته، أشاد شقير بالجهود التي يقوم بها المجلس الأعلى للجمارك لتحسين أداء هذه الإدارة الرسمية على عدة مستويات، لافتاً إلى أن نتائج هذه الجهود ظهرت من خلال زيادة الإيرادات الجمركية خلال عام 2025.



وأكد وقوف الهيئات الاقتصادية وغرفة بيروت وجبل لبنان إلى جانب الجمارك للمساهمة في تنفيذ مهامها على أفضل وجه، لا سيما في مكافحة التهريب والتهرب الضريبي، معتبراً أن هذين العاملين يشكلان خطراً كبيراً على الاقتصاد وخزينة الدولة وفرص العمل في لبنان.



وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على الاستمرار في التواصل والتعاون لما فيه المصلحة الوطنية العليا.