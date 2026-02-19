الجيش: عمليات دهم وتوقيف 10 أشخاص وضبط كمية كبيرة من المخدرات

دهمت وحدة من الجيش منازل مطلوبين في منطقة القبة – طرابلس وأوقفت 7 مواطنين وسوريًّا واحدًا، لتشكيلهم عصابة مسلحة تنشط في ترويج المخدرات. وضبطت في حوزتهم كمية كبيرة من المخدرات والذخائر الحربية.



كما دهمت وحدة أخرى في منطقة بحنين – المنية الضنية منزل المواطن (ز.ب.) وأوقفته، وضبطت في حوزته كمية من الأسلحة والذخائر الحربية، بالإضافة إلى أعتدة عسكرية.



كذلك أوقفت دورية من مديرية المخابرات في منطقة قرنايل – المتن المواطن (س.ا.) لإطلاقه النار على إحدى المواطنات بتاريخ 18 / 2 / 2026 ما أدى إلى وفاتها.



وسُلمت المضبوطات وبوشر التحقيق مع الموقوفين بإشراف القضاء المختص.