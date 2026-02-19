الأخبار
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل

أمن وقضاء
2026-02-19 | 16:33
مشاهدات عالية
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل
0min
استخبارات الجيش توقف متهماً بتهريب كمية كبيرة من الممنوعات عبر شبكة منظّمة بين البترون وجبيل

تمكّنت استخبارات الجيش اللبناني من توقيف المواطن "أ.ع." بعد ثبوت تورّطه في إدخال كمية كبيرة من الممنوعات إلى لبنان، من الخارج، عبر شبكة تهريب منظمة، وكان يتحرّك بين مناطق ساحلية في البترون وجبيل. 

وجاء التوقيف بعد متابعة دقيقة ورصد مستمر وجمع الأدلة التي تربط الموقوف بالشبكة، واقتيد للتحقيق معه تحت إشراف القضاء المختص، في إطار جهود الجيش لمكافحة تجارة المخدرات وتجفيف منابعها خصوصاً الآتية من الخارج. 
 

أخبار لبنان

أمن وقضاء

الجيش

متهماً

بتهريب

كبيرة

الممنوعات

منظّمة

البترون

وجبيل

