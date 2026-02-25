الأخبار
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
أمن وقضاء
2026-02-25 | 02:31
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
الأمن العام يطلق المرحلة 15 لإعادة النازحين السوريين عبر مركز المصنع
تنظم المديرية العامة للأمن العام عبر مركز المصنع الحدودي مع سوريا المرحلة الـ15 من خطة الحكومة اللبنانية المتعلقة بالعودة المنظمة للنازحين السوريين بالتنسيق مع الدولة السورية وبالإشتراك مع منظمة UNHCR وIOM والصليب الأحمر اللبناني ومنظمات إنسانية.
وتنطلق الدفعة الثانية لهذا العام من البقاع عبر معبر المصنع، الا ان عودة النازحين الفردية الى بلادهم مستمرة يوميا حيث تشهد نقطة المصنع عبور عشرات الحافلات تقل على متنها نازحين قرروا العودة الى سوريا بعد نزوح استمر لسنوات.
وفي معلومات الـLBCI، فان الامن العام يوميا يسجل يوميا مغادرة حوالى 600 نازح سوري في ظل التسهيلات التي قدمتها المديرية العامة للامن العام السنة الماضية ومددتها لنهاية شهر اذار.
تعميم صورة موقوف نفّذ عمليات سرقة بطريقة احتيالية أوقفته شعبة المعلومات... هل وقعتم ضحية أعماله؟
قلق من انتشار عسكري سوري قرب لبنان (الأخبار)
