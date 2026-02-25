الأخبار
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
أخبار لبنان
2026-02-25 | 08:14
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
0
min
إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني
في إطار تعزيز الجهوزية الوطنية لمواجهة الطوارئ، افتُتحت غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، حيث أكد المدير العام العميد الركن عماد خريش أنّ المشروع يشكّل خطوة أساسية لتطوير قدرات الاستجابة والتنسيق وإدارة المخاطر وفق معايير حديثة.
جابر: للمرة الأولى الحكومة الحالية بدأت بإصدار أوامر تحصيل من المقالع والكسارات
طليس يعلن: يوم غضب غدًا مع تحرك شامل في مختلف المناطق اللبنانية وخطوات تصعيدية
السابق
