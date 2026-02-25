إفتتاح غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني

في إطار تعزيز الجهوزية الوطنية لمواجهة الطوارئ، افتُتحت غرفة العمليات المركزية التابعة للمديرية العامة للدفاع المدني، حيث أكد المدير العام العميد الركن عماد خريش أنّ المشروع يشكّل خطوة أساسية لتطوير قدرات الاستجابة والتنسيق وإدارة المخاطر وفق معايير حديثة.