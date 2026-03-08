#عاجل ‼️
هاجم جيش الدفاع قبل وقت قصير، في ضربة دقيقة ومحددة، قادة مركزيين في فيلق لبنان التابع ل "فيلق القدس" في الحرس الثوري الإيراني، كانوا يعملون في بيروت.
قادة فيلق لبنان في "فيلق القدس" عملوا على دفع مخططات إرهابية ضد دولة إسرائيل ومواطنيها من داخل الأراضي اللبنانية،…
— Lieutenant Colonel Ella Waweya | إيلا واوية (@CaptainElla1) March 8, 2026
