نقابة الاطباء: استهداف الجسم الطبي والتمريضي مخالفة للقوانين الدولية و معاهدة جنيف

دان نقيب الاطباء الياس شلالا في بيان "القصف الذي يستهدف المستشفيات ومراكز الرعاية الطبية وسيارات الاسعاف والاطباء، حيث كان آخرها استشهاد طبيبن".



ودعا المعنيين والمنظمات الاممية وفي مقدمهم منظمة الصحة العالمية الى" التدخل العاجل لوضع حدّ لهذه المأساة التي باتت تتكرر".



واكد شلالا ان "الاطباء يقومون بدور انساني في ظل الظروف الصعبة ويعرّضون ارواحهم للخطر، فلا يجوز ان يكونوا عرضة لاي نوع من الاعتداء".



كما ذكّر بأن "استهداف الجسم الطبي والتمريضي والاسعافي يشكل مخالفة صريحة للقوانين والمواثيق الدولية والانسانية لا سيما منها معاهدة جنيف".

