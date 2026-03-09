الأخبار
مديرية الجمارك تدعو التجار لإبلاغها بأرقام البيانات لتسهيل إجراءات الإرساليات عبر المعابر والمطار
أمن وقضاء
2026-03-09 | 06:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مديرية الجمارك تدعو التجار لإبلاغها بأرقام البيانات لتسهيل إجراءات الإرساليات عبر المعابر والمطار
صدر عن مديريّة الجمارك البيان الآتي:
"في سبيل تنظيم وتسهيل إدخال الإرساليات الواردة إلى لبنان عبر المعابر الجمركية، لاسيّما تلك المستوردة عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي، تدعو مديرية الجمارك العامة التجّار والمستوردين وممثليهم كافة إلى إبلاغها عبر رقمي الهاتف:
01580701
01580703
بأرقام البيانات الجمركية الجاهزة لإنجاز مراحلها من قبل موظفي الجمارك لاسيما مرحلة الكشف الجمركي التي تعذر إنجازها بالطرق العادية، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام مراحلها وإعطاء بياناتها المجرى النظامي.
إننا نعوّل على تعاون الجميع في سبيل القيام بالدور المناط بإدارة الجمارك في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها وطننا الحبيب".
أخبار لبنان
أمن وقضاء
الجمارك
التجار
لإبلاغها
بأرقام
البيانات
لتسهيل
إجراءات
الإرساليات
المعابر
والمطار
