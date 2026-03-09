مديرية الجمارك تدعو التجار لإبلاغها بأرقام البيانات لتسهيل إجراءات الإرساليات عبر المعابر والمطار

صدر عن مديريّة الجمارك البيان الآتي:



"في سبيل تنظيم وتسهيل إدخال الإرساليات الواردة إلى لبنان عبر المعابر الجمركية، لاسيّما تلك المستوردة عن طريق مطار رفيق الحريري الدولي، تدعو مديرية الجمارك العامة التجّار والمستوردين وممثليهم كافة إلى إبلاغها عبر رقمي الهاتف:



01580701

01580703



بأرقام البيانات الجمركية الجاهزة لإنجاز مراحلها من قبل موظفي الجمارك لاسيما مرحلة الكشف الجمركي التي تعذر إنجازها بالطرق العادية، بغية اتخاذ الإجراءات اللازمة لإتمام مراحلها وإعطاء بياناتها المجرى النظامي.



إننا نعوّل على تعاون الجميع في سبيل القيام بالدور المناط بإدارة الجمارك في هذه الظروف الاستثنائية التي يمرّ بها وطننا الحبيب".